大友花恋、高校時代「一緒に住んでいた」人気女優を告白「一緒にご飯作ったりベッド隣同士だった」
【モデルプレス＝2026/02/15】女優の大友花恋が、13日放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜24時48分）に出演。高校時代同じ寮に住んでいた人気女優との秘話を明かした。
【写真】大友花恋と「同じ寮で一緒に住んでいた」朝ドラ出演美人女優
芸能界の交友関係について聞かれた大友は「同じ事務所で言ったら福原遥ちゃんが、高校生の間、同じ寮で一緒に住んでいた」とコメント。「一緒にご飯作ったり、2段ベッド隣同士だった」と女優の福原遥と同じ寮に住んでいた頃の秘話を振り返った。
また、現在の福原との関係についても「今でも仲が良くてこの間は一緒にシール交換をした」と告白。「私がシール帳を持っていなかったんですけど、シールを恵んでもらって。1番良いシールとかもらって充実している」と福原の性格の良さが滲み出るエピソードを明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】大友花恋と「同じ寮で一緒に住んでいた」朝ドラ出演美人女優
◆大友花恋、高校時代福原遥と同じ寮だった
芸能界の交友関係について聞かれた大友は「同じ事務所で言ったら福原遥ちゃんが、高校生の間、同じ寮で一緒に住んでいた」とコメント。「一緒にご飯作ったり、2段ベッド隣同士だった」と女優の福原遥と同じ寮に住んでいた頃の秘話を振り返った。
◆大友花恋「シール交換をした」現在の福原遥との関係明かす
また、現在の福原との関係についても「今でも仲が良くてこの間は一緒にシール交換をした」と告白。「私がシール帳を持っていなかったんですけど、シールを恵んでもらって。1番良いシールとかもらって充実している」と福原の性格の良さが滲み出るエピソードを明かしていた。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】