ぶり大根がうまみ満点になる味つけの裏技『オイスターしょうゆ』ぶりの下ごしらえのコツも
この時期、やっぱり食べたくなるのがぶり大根。
そこで、失敗知らずで味がビシッと決まる「オイスターしょうゆ味」のレシピをご紹介します。下焼きしたぶりの香ばしさと、しみしみの大根もたまりませんよ！
『オイスターしょうゆぶり大根』のレシピ
材料（2人分）
ぶりの切り身……2切れ（約200g）
大根……350g
〈煮汁〉
しょうがのせん切り……1かけ分（約10g）
オイスターソース……大さじ2
酒……大さじ2
砂糖……小さじ1
しょうゆ……小さじ1
水……1カップ
万能ねぎの小口切り……2〜3本分
塩……少々
サラダ油……大さじ1/2
作り方
（1）下ごしらえをする
ぶりは一口大に切り、塩をふって10分ほどおく。ペーパータオルで包み、水けをしっかり拭き取る。大根は厚めに皮をむき、幅1.5cmのいちょう切りにする。
（2）ぶりを焼き、大根と煮る
鍋にサラダ油を中火で熱し、ぶりを並べ入れる。1分ほど焼き、表面の色が変わったら、上下を返してさらに1分ほど焼く。煮汁の材料と大根を加え、煮立たせる。落としぶた※をのせ、弱めの中火にして大根に火が通るまで15〜18分煮る。器に盛り、万能ねぎをのせる。
※アルミホイルやオーブン用シートを、鍋の口径よりひとまわり小さく切り、真ん中に穴をあけたもの。
ごはんがすすむ、うまみたっぷりのぶり大根。オイスターソースのコクで、いつもの味をアップデートしてみて♪