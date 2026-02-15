ぶり大根がうまみ満点になる味つけの裏技『オイスターしょうゆ』ぶりの下ごしらえのコツも

この時期、やっぱり食べたくなるのがぶり大根。

そこで、失敗知らずで味がビシッと決まる「オイスターしょうゆ味」のレシピをご紹介します。下焼きしたぶりの香ばしさと、しみしみの大根もたまりませんよ！

『オイスターしょうゆぶり大根』のレシピ

材料（2人分）

ぶりの切り身……2切れ（約200g）

大根……350g

〈煮汁〉

しょうがのせん切り……1かけ分（約10g）

オイスターソース……大さじ2

酒……大さじ2

砂糖……小さじ1

しょうゆ……小さじ1

水……1カップ

万能ねぎの小口切り……2〜3本分

塩……少々

サラダ油……大さじ1/2

作り方

（1）下ごしらえをする

ぶりは一口大に切り、塩をふって10分ほどおく。ペーパータオルで包み、水けをしっかり拭き取る。大根は厚めに皮をむき、幅1.5cmのいちょう切りにする。

（2）ぶりを焼き、大根と煮る

鍋にサラダ油を中火で熱し、ぶりを並べ入れる。1分ほど焼き、表面の色が変わったら、上下を返してさらに1分ほど焼く。煮汁の材料と大根を加え、煮立たせる。落としぶた※をのせ、弱めの中火にして大根に火が通るまで15〜18分煮る。器に盛り、万能ねぎをのせる。

※アルミホイルやオーブン用シートを、鍋の口径よりひとまわり小さく切り、真ん中に穴をあけたもの。

ごはんがすすむ、うまみたっぷりのぶり大根。オイスターソースのコクで、いつもの味をアップデートしてみて♪

（『オレンジページ』2025年12月2日号より）