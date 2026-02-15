「目を細める」は目の負担大！？ 毎日のクセを直すだけで乱視は改善できる【１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法】

何気ない習慣の見直しで乱視は改善できる

「乱視」にはいくつかの種類がありますが、最も一般的なのは「角膜乱視」です。目の表面にある角膜は本来、球面に近い均一なカーブを描いています。しかし、その一部がゆがむと、目から入った光が網膜上で一点に集まらず、物が二重に見えたり、ぶれて見えたりするのです。

乱視になる原因は日常生活に潜んでいます。例えば、まぶたによる圧迫、横になってスマホを見るなどの姿勢の悪さ、近視や老眼で目を細めるクセなど。これらの何気ない行動が乱視につながります。

また、パソコン作業など、長時間の目の酷使や「ドライアイ」も悪化の要因です。まばたきの回数が減って涙が蒸発すると、まぶたを閉じるときに摩擦が生じて角膜が傷つくなど、目に負担がかかります。さらに、目をこする、過去の手術で角膜の形状が変わることなども要因となります。

治療はメガネやコンタクトレンズ、あるいは手術による矯正が基本です。元に戻す方法は医学的には限られていますが、自分のクセや生活習慣を改善することで、乱視が改善したという報告も存在します。

角膜（角膜上皮細胞）は短期間で新しい細胞に生まれ変わる再生能力があります。食べ物や適度な運動習慣は、目の健康のみならず、乱視の改善にも効果的です。少なくとも、目によい習慣を心がけることで乱視の予防がが可能になります。

ものがぶれたりぼやけたりする乱視

乱視とは対象物がぶれて見えたり、二重に見えたりする状態のこと。角膜や水晶体のゆがみによって起こります。

水晶体乱視

・水晶体のゆがみによって生じる。

・水晶体の濁りなどで光が均一に曲げられなくなり、光が散乱してしまいピントが合わなくなる。

・目の病気やケガが原因の場合は手術で解決することも。

角膜乱視

・球面の角膜が楕円形にゆがむことで生じる。

・一般的に乱視といえばほとんど角膜乱視のこと。

・メガネ、コンタクトレンズ、レーシック、ICL（眼内コンタクトレンズ）などで矯正が可能。

乱視が進行する原因は日常にある

無意識でやってしまっている日常の行動が乱視を悪化させる原因に。眼精疲労、ドライアイ、目を細めるなどが原因として挙げられます。

眼精疲労

長時間パソコンやスマホなどを見続ける、細かい文字を読み続けるなど、休ませることなく目を酷使することで、乱視が進行することも。

ドライアイ

涙の量の減少や質の変化で、目が乾燥するドライアイになると、角膜に傷がつきやすくなります。目に負担がかかり、乱視を悪化させる原因にも。

目を細める

見えにくいときに目を細めるクセは、思っている以上に目に負担をかけます。メガネやコンタクトで適切に矯正し、悪い姿勢やクセをなくことが必要です。

乱視が進行してしまう主な原因は目に負担をかける行動。

目にいい習慣を日常の中で心がけるだけでも乱視の進行を食い止めることができます。

【出典】『１週間で勝手に目が良くなる体になるすごい方法』著：平賀広貴