文明の火種は”死の自覚”？ 社会の基盤を作った人類最大の恐怖【図解 死の話】

「死んだらどうなるか」から文化や宗教が生まれた

“死の自覚”は人間特有のもの

どんな生き物にも死は訪れます。しかし、自分の死を想像し、死を「概念」として理解できるのは人間だけです。ほかの動物も仲間の死に反応しますが、それが永遠の別れであることを理解しているわけではありません。死を抽象的にとらえ、意味を考えようとする力――それが人間の知性の出発点でした。

人は死を恐れ、その恐怖を和らげるために祈りや儀式を生み出しました。死の意識は苦しみであると同時に、文化を創造する力でもあったのです。死を意識した瞬間から、人は「どう生きらるか」を問うようになり、道徳や倫理といった社会の基盤が形づくられていきます。

やがて人々は、死の向こうに何かがあると想像しはじめました。そして、見えない世界への信仰が生まれ、弔いの儀式や宗教的な物語が育っていきます。死を「終わり」ではなく「次へのつながり」であると考えたことが、人間を精神的存在へと引き上げたのです。この想像力こそが、神に思いをはせ、魂の存在を信じる文化の原型となりました。

死を知ることは、生を知ることです。人間は死を恐れる存在でありながら、その恐怖を超える意味を見つけようと努力してきました。“死を意識する”という知性の働きは、文明を築き上げる最初の火種だったといえるでしょう。

人と動物の「死の認識」の違い

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 死の話』監修：島田裕巳