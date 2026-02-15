「誰が買うんだろう？」“リアルな犬の着ぐるみ”…スタジオ驚き きょう放送『買い主が見てみたい』
メ〜テレ・テレビ朝日系全国ネット番組『買い主が見てみたい』が、きょう15日午後1時55分〜3時20分に放送される。
【写真】リアルすぎる…犬の着ぐるみ
世の中には「え!?これ誰が買うんだろう？」と驚く商品がたくさんあるが、その「買い主」を直撃するバラエティー。チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）がMCを務め、ゲストに高島礼子と柏木由紀を迎える。
今回の出演者4人（チョコレートプラネット、高島、柏木）が、私物コレクションを名前を明かさずにフリマサイトに出品し、その売れ行きをスタジオでウォッチングする。
さらに、一風変わったものを購入することができる展示即売会に潜入。覆面や仮面、かぶりもの、着ぐるみ、甲冑などマスク好きのためのマスク展示即売会や、小動物から爬虫類や両生類、猛禽類までそろうエキゾチックアニマルの展示即売会では、何がいくらで購入されるのか。さらにスタジオには全身を覆う“リアルな犬の着ぐるみ”を特注で購入した買い主も登場。その出来ばえに出演者たちも驚きの表情となる。
このほか、今回は「廃校となった小学校」を購入した人を紹介。若い頃はログハウスに住むことが夢だったという86歳の女性が、30年ほど前に500万円で購入したのは廃校となった現在築72年の小学校。かつての職員室は玄関に、教室だった場所はその面影を残したまま25畳のリビングになっていた。
■出演者コメント
チョコレートプラネット長田：まだまだスゴイ買い主がいるのを思い知らされましたね。
チョコレートプラネット松尾：たしかに！こんな買い主の集まりがあるんだとか。
高島礼子：楽しすぎました！奥が深いですね、お買い物って！
長田：理解できない買い物もいろいろありましたし、今回は我々の私物も出したりしていて…ゆきりん（柏木由紀）なんかもね！
柏木由紀：みなさんには、初めてお見せする家にあるものを出品しました。どんな人に自分のものが売れたのかぜひ楽しみにしてほしいですね。
松尾：高島さんは今回いろいろお話を聞いていて、あまりお買い物が上手じゃないのかなって一面が…。
高島：なるべく無駄な買い物は控えたい…、怒られちゃいました（笑）
【写真】リアルすぎる…犬の着ぐるみ
世の中には「え!?これ誰が買うんだろう？」と驚く商品がたくさんあるが、その「買い主」を直撃するバラエティー。チョコレートプラネット（長田庄平、松尾駿）がMCを務め、ゲストに高島礼子と柏木由紀を迎える。
今回の出演者4人（チョコレートプラネット、高島、柏木）が、私物コレクションを名前を明かさずにフリマサイトに出品し、その売れ行きをスタジオでウォッチングする。
このほか、今回は「廃校となった小学校」を購入した人を紹介。若い頃はログハウスに住むことが夢だったという86歳の女性が、30年ほど前に500万円で購入したのは廃校となった現在築72年の小学校。かつての職員室は玄関に、教室だった場所はその面影を残したまま25畳のリビングになっていた。
■出演者コメント
チョコレートプラネット長田：まだまだスゴイ買い主がいるのを思い知らされましたね。
チョコレートプラネット松尾：たしかに！こんな買い主の集まりがあるんだとか。
高島礼子：楽しすぎました！奥が深いですね、お買い物って！
長田：理解できない買い物もいろいろありましたし、今回は我々の私物も出したりしていて…ゆきりん（柏木由紀）なんかもね！
柏木由紀：みなさんには、初めてお見せする家にあるものを出品しました。どんな人に自分のものが売れたのかぜひ楽しみにしてほしいですね。
松尾：高島さんは今回いろいろお話を聞いていて、あまりお買い物が上手じゃないのかなって一面が…。
高島：なるべく無駄な買い物は控えたい…、怒られちゃいました（笑）