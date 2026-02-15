菅原由勢が途中出場したブレーメン、首位バイエルンに完敗で12戦未勝利…伊藤洋輝は出番なし
[2.14 ブンデスリーガ第22節 ブレーメン 0-3 バイエルン]
ブンデスリーガ第22節が14日に開催され、16位ブレーメンはホームで首位バイエルンに0-3で敗れた。GK長田澪は先発フル出場を果たし、ベンチスタートのDF菅原由勢は後半34分に途中出場。バイエルンのDF伊藤洋輝はベンチ入りしたが、出番なしとなった。
ブレーメンは前半22分にFWハリー・ケインのPK弾で先制されると、同25分にもケインにコントロールショットを決められ、2点のリードを許す。
ハーフタイムを挟んでも流れは変わらず、後半25分にMFアルフォンソ・デイビスのアシストからMFレオン・ゴレツカに強烈な一撃を叩き込まれて3失点目。菅原の投入後もピンチが続き、反撃の手を打てないまま0-3でタイムアップを迎えた。
これでブレーメンはリーグ戦12試合勝ちなし(4分8敗)。バイエルンは2連勝で3戦無敗(2勝1分)とした。
