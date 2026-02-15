堂安律フル出場のフランクフルトが公式戦10試合ぶり勝利! ボルシアMG高井幸大は悔やまれるワンプレー
[2.14 ブンデスリーガ第22節 フランクフルト 3-0 ボルシアMG]
ブンデスリーガ第22節が14日に行われ、8位フランクフルトはホームで12位ボルシアMGに3-0で勝利した。フランクフルトではMF堂安律が先発フル出場。ベンチ入りしたDF小杉啓太に出番はなかった。ボルシアMGではDF高井幸大が90分間プレー。ベンチスタートのFW町野修斗はハーフタイム明けから途中出場した。
フランクフルトは前半24分、DFナサニエル・ブラウンとMFジャン・マテオ・バオヤとのコンビネーションで左サイドを崩し、最後はN・ブラウンが右足で決めて先制。同34分にはFWアユベ・アマイモウニがペナルティエリア右から左足で鮮やかなシュートを突き刺し、2-0とした。
さらに後半30分、GKカウア・サントスがロングボールを送ると、落下地点に入った高井のコントロールが乱れ、FWアンスガー・クナウフが奪ってペナルティエリア中央に抜け出す。GKモリッツ・ニコラスとの1対1から右足でネットを揺らし、決定的な3点目を挙げた。
そのまま無失点で逃げ切ったフランクフルトが公式戦10試合ぶりの白星。ボルシアMGは3戦ぶりの黒星を喫し、6試合未勝利(3分3敗)となった。
