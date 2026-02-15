フィギュアスケート女子シングルに挑む中井亜美選手が14日、インタビューに応じ、五輪の舞台への思いを語りました。

団体では2大会連続となる銀メダルを獲得した日本。13日に行われた男子シングルフリーでは、佐藤駿選手が銅メダル。さらに鍵山優真選手は前回大会に続く2大会連続の銀メダルを手にしました。

日本代表の活躍に、中井選手は「やっぱり大舞台でみなさんすごくいい演技をしているのを日本で見たり、今回も見ることができて、そこで見て学んだことをしっかり今回のオリンピックに活かせるようにしていきたいなと思っています」と、力を込めました。

今大会が初めてのオリンピックとなる中井選手。「ショートはすごく明るい曲なので、自分自身、このオリンピックを楽しめるような形で終われればいいなと思っていますし、もちろんトリプルアクセルの成功も目標には入っているので、しっかりとそれがクリアできるように頑張りたいと思っています」と意気込みます。

17日に控える女子シングルショートプログラム（SP）については、「(トリプルアクセルを)決めたいという気持ちは、毎回の試合であるので。そこまであまり変わらないのですが、やっぱりオリンピックという大舞台なので。そこは絶対に決めたいですし、成功できる実力は持っているはずなので、そこは発揮できるように頑張りたいです」と語りました。