元フィギュアスケート選手の村主章枝（45）の最新ショットに反響が寄せられている。

【映像】映画プロデューサーの村主章枝

村主は2006年、トリノオリンピックで4位入賞を果たし、2014年に現役を引退した。2019年からはアメリカで映画プロデューサーとして活動。きっかけは、アイスショーをやるために映像チームを集めていたものの中止となってしまったからだという。

2026年2月13日にはフジテレビ系バラエティー番組で、フィギュアのコーチと映画プロデューサーの二刀流で活躍していることが放送され、話題になった。

自身のInstagramではフィギュアの生徒たちとパーティーをする様子や、帰国した際に友人と食事を楽しむ姿などを投稿。

村主章枝の反響が寄せられた最新ショット

13日の更新では、ロングヘアーを内巻きにした最新ショットを披露している。

この投稿にファンからは、「やばっ！かわいすぎる！」「色気ハンパないっす」「横顔が美しく、つやっぽく見ほれてしまいます」「選手時代と違い今は穏やかな感じになられてとてもステキ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）