ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪では連日熱戦が繰り広げられている。13日（日本時間14日）に行われた男子スケルトンでは、日本の高橋弘篤（エフアシスト）は23位だった。ひと際目を引いたのがヘルメット。宮城県出身らしいデザインが大好評を博していた。

冬のイタリアに「独眼竜」が舞い降りた。黒を基調とした高橋のヘルメット。宮城県一帯を治めた戦国大名・伊達政宗の兜のように、三日月の前立が大きくデザインされている。さらに、カラフルな水玉模様も伊達の陣羽織とそっくりだ。

NHKで生中継されたレース。ネット上では、「スケルトンの高橋弘篤選手のヘルメットは、伊達政宗の陣羽織の柄だ。宮城の人らしい」「スケルトンの高橋選手のヘルメットそんなめちゃくちゃ…伊達政宗柄だったのか…」「スケルトン どう見ても伊達政宗デザインのメット被ってる人出てきて横転 高橋選手でした」「スケルトンの高橋選手のヘルメット、伊達政宗で世界一カッコよかった」「BSでスケルトン見てたんだけど高橋弘篤選手のヘルメット、めっちゃ伊達政宗」などの声が上がった。



