ミラノ・コルティナ五輪は１５日、第１０日の競技が行われる。

フリースタイルスキーの新種目、１対１で競うデュアルモーグルの男子で、モーグル銅の堀島行真（トヨタ自動車）が金メダルを狙う。日本勢は島川拓也（日本仮設）、西沢岳人（チームリステル）、藤木豪心（イマトク）の４人が出場する。（日本時間１５日午後６時２５分〜ＮＨＫ総合）

カーリング女子１次リーグで、日本は韓国と対戦する。フォルティウスは１４日の第３戦でスイスを７―５で破って大会初白星を挙げたが、米国に４―７で敗戦。１次リーグ突破に向けて正念場を迎えている。（同午後１０時〜ＮＨＫ ＢＳ、日本テレビ）

スピードスケート女子５００メートルは、１０００メートル銅の高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が滑る。この種目が得意の吉田雪乃（寿広）にも注目したい。（同午後１１時５５分〜ＮＨＫ総合）

ノルディックスキーのジャンプ女子個人ラージヒルでは、丸山希（北野建設）にノーマルヒル、混合団体の銅に続くメダルが期待される。混合団体メンバーの高梨沙羅（クラレ）も出場。伊藤有希（土屋ホーム）、勢藤優花（オカモトグループ）の日本勢４人が表彰台を狙う。（１６日午前２時４０分〜ＮＨＫ総合）

フィギュアスケートのペア・ショートプログラム（ＳＰ）には「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が登場。同種目で日本勢初の表彰台に向けて、好発進できるか注目される。（同午前３時４０分〜ＮＨＫ ＢＳ）