男子カーリング・カナダ代表のマーク・ケネディ【写真：ロイター】

ミラノ・コルティナ五輪

　ミラノ・コルティナ五輪の男子カーリングで“違反投球”の疑いがかかったプレーが物議を醸している。米ヤフースポーツが瞬間を捉えた写真を公開し、ファンからのコメントが殺到した。

　問題の場面は13日（日本時間14日）、1次リーグのカナダ―スウェーデン戦の第9エンドに発生した。カナダのマーク・ケネディが、一度ストーンを離した後に指で押す「ダブルタッチ」の反則を犯したのではないかとエンド終了後にスウェーデン側が申告。カナダ側が応酬し口論に発展していた。

　米ヤフースポーツ公式Xは「カナダが8-6で勝利した試合中、スウェーデンチームから投球に何か細工を加えていると指摘されたマーク・ケネディは氷上で感情を爆発させた」と投稿した写真は、ストーンに指が触れたように見える瞬間が捉えられており、海外ファンからのコメントが並んだ。

「ズルしたところが見つかったようだな」
「カーリングが氷上のWWEに一変した」
「明らかにズルしているが、笑ってしまう」
「彼の態度が全てを物語っている」
「カナダはアンスポーツマンシップと明らかなズルにより敗退すべきだ」
「なんて敗者だ」
「失格になるべき」

　この試合、第10エンド開始直前まで言い合いは続いたがそのまま試合は進行され、8-6でカナダが勝利。両チームの選手は試合後に握手も交わした。

（THE ANSWER編集部）