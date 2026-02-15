ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪の男子カーリングで“違反投球”の疑いがかかったプレーが物議を醸している。米ヤフースポーツが瞬間を捉えた写真を公開し、ファンからのコメントが殺到した。

問題の場面は13日（日本時間14日）、1次リーグのカナダ―スウェーデン戦の第9エンドに発生した。カナダのマーク・ケネディが、一度ストーンを離した後に指で押す「ダブルタッチ」の反則を犯したのではないかとエンド終了後にスウェーデン側が申告。カナダ側が応酬し口論に発展していた。

米ヤフースポーツ公式Xは「カナダが8-6で勝利した試合中、スウェーデンチームから投球に何か細工を加えていると指摘されたマーク・ケネディは氷上で感情を爆発させた」と投稿した写真は、ストーンに指が触れたように見える瞬間が捉えられており、海外ファンからのコメントが並んだ。

「ズルしたところが見つかったようだな」

「カーリングが氷上のWWEに一変した」

「明らかにズルしているが、笑ってしまう」

「彼の態度が全てを物語っている」

「カナダはアンスポーツマンシップと明らかなズルにより敗退すべきだ」

「なんて敗者だ」

「失格になるべき」

この試合、第10エンド開始直前まで言い合いは続いたがそのまま試合は進行され、8-6でカナダが勝利。両チームの選手は試合後に握手も交わした。



（THE ANSWER編集部）