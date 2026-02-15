「明らかにズルしている」 カーリング不正疑惑、決定的瞬間を捉えた1枚に海外議論「彼の態度が…」
ミラノ・コルティナ五輪
ミラノ・コルティナ五輪の男子カーリングで“違反投球”の疑いがかかったプレーが物議を醸している。米ヤフースポーツが瞬間を捉えた写真を公開し、ファンからのコメントが殺到した。
問題の場面は13日（日本時間14日）、1次リーグのカナダ―スウェーデン戦の第9エンドに発生した。カナダのマーク・ケネディが、一度ストーンを離した後に指で押す「ダブルタッチ」の反則を犯したのではないかとエンド終了後にスウェーデン側が申告。カナダ側が応酬し口論に発展していた。
米ヤフースポーツ公式Xは「カナダが8-6で勝利した試合中、スウェーデンチームから投球に何か細工を加えていると指摘されたマーク・ケネディは氷上で感情を爆発させた」と投稿した写真は、ストーンに指が触れたように見える瞬間が捉えられており、海外ファンからのコメントが並んだ。
「ズルしたところが見つかったようだな」
「カーリングが氷上のWWEに一変した」
「明らかにズルしているが、笑ってしまう」
「彼の態度が全てを物語っている」
「カナダはアンスポーツマンシップと明らかなズルにより敗退すべきだ」
「なんて敗者だ」
「失格になるべき」
この試合、第10エンド開始直前まで言い合いは続いたがそのまま試合は進行され、8-6でカナダが勝利。両チームの選手は試合後に握手も交わした。
（THE ANSWER編集部）