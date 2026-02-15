森下龍矢がQPR戦で1ゴール1アシストの活躍を見せた

イングランド・チャンピオンシップのブラックバーンに所属するMF森下龍矢が、現地時間2月14日のQPR戦で1ゴール、1アシストの活躍で勝利に導きチーム内でも最高採点タイをつけられた。

まずは前半21分、森下が右サイドのハーフウェーライン付近で相手を1人かわすとゴール前へロングスルーパスを供給。これがFWマティアス・ヨルゲンセンへの絶妙なアシストで先制点になった。その後、QPRのMF斉藤光毅に同点ゴールを決められるも、ヨルゲンセンが前半のうちに勝ち越しゴール。さらに、後半5分にはゴール正面で森下がヘディングシュートを決め3-1で勝利した。

得点に直結するプレーで勝利に導いた森下について、地元紙「ランカシャー・テレグラフ」では、3人の「9点」をつけられた最高点のうち1人として「スター選手。1点目は巧みなテクニックによるインチ単位のパーフェクトクロスで信じられないほど素晴らしかった。ヘディングも良かった。ここ最近ではベストゲーム」との寸評を与えられた。

森下はこれが今季のリーグ2点目。ブラックバーンは勝ち点を35に伸ばし、降格圏から勝ち点3差の19位に浮上。厳しいシーズン後半戦が予想されるが、弾みになる一戦になった。（FOOTBALL ZONE編集部）