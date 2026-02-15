俳優の木村文乃（38）が、自宅キッチンでお菓子作りに挑戦する様子を披露した。

【映像】木村文乃、我が子が写る手料理の写真

これまで自身のInstagramでは和食を中心にした日々の食事や、2歳の我が子が写り込む子どものための「チビうさごはん」を投稿してきた。

2026年2月13日には自身のYouTubeチャンネルを更新し、自宅キッチンでバレンタインの手作りお菓子を作る姿を公開。

「和食のイメージがあると思うんですけど、その通り。全然お菓子作らないんですよ」「スイーツの何が苦手って、なかなか目分量でやりにくいじゃない？もうスイーツこそ、きちんと計ってやらないと」と明かしながらも、計量して手際よくチョコレートを溶かし、生地を焼くなどして、オレオブラウニーが完成した。

この動画にファンからは、「キッチン見れてうれしい、ここであの美味しそうな料理が調理されてるのか！」「文乃さんの作ったお菓子食べたいです」「旦那さんが羨ましい」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）