◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート・男子500メートル 決勝(大会9日目/現地14日)

スピードスケートの男子500メートルは新濱立也選手が34秒466を記録し、日本勢トップの全体6位となりました。

会場ではカーリング、ロコ･ソラーレの選手で妻の吉田夕梨花選手も観戦し、レースを見守りました。

試合後、取材に応じた吉田選手は「これまで積み重ねてきた時間だったり、想像以上のものだったのでよく頑張ったと言ってあげたいです」とねぎらいました。

するとインタビュー中、新濱選手が駆けつけ、応援してくれた吉田選手へサプライズ登場。2人は熱いハグでお互いに感謝を伝え、新濱選手は「ありがとう。出し切った。メダルは届かなかった。ごめん」と言葉をかけました。

吉田選手は涙を流し「どうしよう」と困りながらも再会に喜びの表情。「オリンピックって出るのも大変ですし、それを分かっているからこそよくやったという、無事に帰ってきてくれたという安どの涙です」「どれだけ努力をしたんだろうと、この場で見ることができて、もしかしたら本人は結果には満足していないかもしれないですけど、私にとっては大満足のレースでした」と語りました。