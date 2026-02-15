Toi Toi Toiが、自身のYouTubeチャンネルに「新メンバー朝倉Pに挨拶しにいってみた」を2月13日に更新した。

今回は、1月に新メンバーとして加入した萩田こころと山田せいあの2名が、自身を発足したプロジェクト『Dark Idol』発起人の朝倉未来と初顔合わせをする。スタッフに朝倉の印象について聞かれると、山田は「冷たくて怖い人」、萩田は「強い人」とそれぞれ緊張気味に語った。

緊張した様子を隠しきれない2人を先頭に、朝倉の待つ場所へと向かうメンバー一同。朝倉の姿を目にすると、やや距離を保ったまま「青色担当の山田せいあです」「赤色担当メンバーの萩田こころです」と順に自己紹介を始めた。朝倉もどこか戸惑った様子で、場にはぎこちない空気が漂う。そんな中、橋本萌花が「よそよそしすぎる！」とツッコミを入れる一幕も。

メンバーが朝倉の前に整列し、改めて自己紹介を行う。山田は「世の中の文句を集め、メンバーがブイブイ語っていく」という企画をプレゼン。これに対して朝倉は「素晴らしい」と称賛し、続けて「（Toi Toi Toiが）正統派になりすぎている気がする。最初のコンセプトどこいったんすか？『Dark Idol』でしょ？ もう炎上させまくっていこう」と強気にコメントすると、山田は「頑張って炎上させていきましょう！」と笑いを交えながら応じた。

続いて出身地の話題へ。静岡県生まれオーストラリア育ちの萩田に朝倉が興味を示すと、北海道生まれの山田も「北海道も素敵なところです」とアピール。朝倉は「（北海道は）ラムであたっていい思い出無いんだよね」と語り、笑いを誘った。

その後も、アイドル歴10年目の山田が朝倉を驚かせ、萩田は英語を交えながらトークを展開。初対面らしい落ち着かなさをのぞかせていた2名だったが、次第に自然な笑顔を見せるようになった。

最後に、メンバーのサインが入ったEP『Toi Toi Toi』とバレンタインのチョコレートを朝倉へプレゼント。メンバーとともに照れた様子で「トイちゃん！」と決めポーズをとる一幕も見られた。エンディングトークでは、新メンバーの2人が朝倉との初対面を振り返り、萩田は「やっとお会いできて嬉しかった」とし、山田も「今後も会う機会が増えるといいなと思った」と締めくくった。

コメント欄では、「せいあちゃんグイグイいってていいぞ！（緊張してるのかわいいね）」「未来ってほんとに素敵な人だな」「ミクルさん、デレッデレww」などの反響が寄せられている。

（文=小林大起）