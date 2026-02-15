「致命的なミスを犯した」豪快ショットも…守備では失点関与。高井幸大、ボルシアMG専門メディアの評価は？「チームにとって大きな財産」
ボルシアMGは現地2月14日、ブンデスリーガ第22節でフランクフルトに敵地で０−３で敗れ、６試合勝利なし。１月にトッテナムから期限付き移籍で加わった高井幸大はこの試合にCBの一角で先発し、フル出場を果たした。
高井は積極的な攻撃参加も見せ、19分にはチャンスを迎える。敵陣ボックス内で味方がつないだボールに反応して素早いターンから右足の強烈なシュートを放ったが、相手GKカウア・サントスにセーブされた。その後、チームは２失点して試合を折り返し、75分には高井のミス絡みから３失点目を喫した。
ボルシアMGの専門メディア『Gladbach LIVE』は高井に採点「４」をつけ、次のように評価した。
「この日本人選手は序盤から攻撃的な立ち位置で見られ、20分頃には大きなチャンスがあり、ニアポストでカウア・サントスを脅かす絶好のチャンスを迎えた。彼はチームにとって大きな財産であり、多くの状況に冷静に対応できることを証明した。しかし、3点目につながる致命的なミスを犯してしまった」
攻守で存在感を示す一方、課題も露呈。日本の未来を担う21歳DFは、今後も真価が問われる戦いが続きそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】強烈シュートにルーレット、高井幸大が魅せる！
