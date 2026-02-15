元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が15日、レギュラーコメンテーターを務めるフジテレビ「日曜報道 THE PRIME」（日曜前7・30）に出演した。

この日、番組には、自民党の田村憲久政調会長代行、国民民主党の玉木雄一郎代表がゲスト出演した。

橋下氏は、玉木氏に、落選した旧立民系の中道の議員らの受け入れについて「国民民主党と立憲民主党というのは袂（たもと）をわかった間柄じゃないですか。政策が一致したからと言って、簡単に受け入れられるんですか。僕みたいに人間的に器が小さければ、もうそんなの絶対に受け入れないってなるんですが、玉木さんはそこは理念が一致すれば、過去のことは忘れてやろうというような感じなんですかね？」と質問。

これに玉木氏は「まずはしっかりね、お互い両党たぶん足場固めが大変だと思いますから、そういうことをしっかりした上で」と言い、原発政策や平和安全法制への考え方を例に挙げ「そもそもわれわれとどうこうするよりも旧衆議院の立憲の方と参議院の立憲の方がどうされるのか。こういうところをまずは推移を見守りたいと思っています」と答えた。すると、橋下氏はさらに「でも嫌いな人は嫌でしょ？」と再質問。玉木氏の「好き嫌いではやらない、できないので」に、橋下氏は「偉いですね。僕はそういうことやってたから結局まとまらなかった」と自嘲気味に話し、田村氏は「政治はそれを言ったらできないですよ」としていた。