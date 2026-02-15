ガンプラ「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」「MGSD デスティニーガンダム」のパッケージ画像初公開！2月21日発売予定
「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」パッケージ画像
BANDAI SPIRITSは、2月21日に発売予定のガンプラ「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」と「MGSD デスティニーガンダム」のパッケージ画像を公開した。
今回同社公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にてパッケージ画像を初公開しており、「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」「MGSD デスティニーガンダム」のほかにも、「オプションパーツセット ガンプラ 20 (ライドオンセット)」のパッケージ画像も公開している。
「MGSD デスティニーガンダム」パッケージ画像
「オプションパーツセット ガンプラ 20 (ライドオンセット)」パッケージ画像
2026年2月21日(土)発売予定
MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka
2026年2月21日(土)発売予定
MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka
2026年2月21日(土)発売予定
MGSD デスティニーガンダム
2026年2月21日(土)発売予定
MGSD デスティニーガンダム
2026年2月21日(土)発売予定
オプションパーツセット ガンプラ 20 (ライドオンセット)
2026年2月21日(土)発売予定
オプションパーツセット ガンプラ 20 (ライドオンセット)
(C)創通・サンライズ