【MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka】 2月21日 発売予定 価格：12,540円 【MGSD デスティニーガンダム】 2月21日 発売予定 価格：4,950円 【オプションパーツセット ガンプラ 20 (ライドオンセット)】 2月21日 発売予定 価格：1,980円

「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」パッケージ画像

BANDAI SPIRITSは、2月21日に発売予定のガンプラ「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」と「MGSD デスティニーガンダム」のパッケージ画像を公開した。

今回同社公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にてパッケージ画像を初公開しており、「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」「MGSD デスティニーガンダム」のほかにも、「オプションパーツセット ガンプラ 20 (ライドオンセット)」のパッケージ画像も公開している。

「MGSD デスティニーガンダム」パッケージ画像

「オプションパーツセット ガンプラ 20 (ライドオンセット)」パッケージ画像

(C)創通・サンライズ