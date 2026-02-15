パンサー尾形の妻、長女が大切にする父の手作りマスコット公開
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが12日、オフィシャルブログを更新。７歳の長女・さくらちゃんが大切にしている“宝物”を公開し、ファンから反響を呼んでいる。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを 交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、「パパからもらった宝物」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「休み明けは身体が重いです。笑（あ、いつもか」とユーモアたっぷりに切り出し、娘の ランドセルに付いているキーホルダーの写真を公開。
これは娘が小学１年生のときに尾形が手作りしたというマスコット。少しボロボロになりながらも今もなおランドセルに付け続けており「新しいもの好き、流行りもの好きなさくちゃんが、これだけはずっと大事に付けてる」「ボロボロになってもずーっと使い続けてる」と明かした。
さらに「学校でさみしくなったらこれをギュッとするらしいです」とエピソードを紹介し「本当パパっ子よね！！」としみじみ。前日も就寝前に「だいすき！あいしてる！」と親子で言い合う“深い父娘愛”ものぞかせ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「100点のパパ」「うらやましいパパさんであり旦那さん」「親子関係が…ニタッと微笑むばかり…平和」「朝からほっこり」「パパのお参り大事にしている さくちゃんに涙腺やられました」「パパの愛情がこもったマスコット」「パパさん、とっても器用」「さくちゃん大事にしてあげてね。パパさんからの愛情こもった宝物ですもの」「パパも手作りするのすごい」「さくちゃん可愛い」「尾形家の家族愛は半端ない」「パパに感謝しながら留守を守っている愛ちゃんは偉い！！」などの声が寄せられている。
あいさんと尾形は2017年に結婚し、2018年に長女・さくらちゃんが誕生。ブログでは、家族の日常や子育てのリアルな思いを発信し、幅広い世代から支持を集めている。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを 交えてつづり、ファンから人気を集めている。
これは娘が小学１年生のときに尾形が手作りしたというマスコット。少しボロボロになりながらも今もなおランドセルに付け続けており「新しいもの好き、流行りもの好きなさくちゃんが、これだけはずっと大事に付けてる」「ボロボロになってもずーっと使い続けてる」と明かした。
さらに「学校でさみしくなったらこれをギュッとするらしいです」とエピソードを紹介し「本当パパっ子よね！！」としみじみ。前日も就寝前に「だいすき！あいしてる！」と親子で言い合う“深い父娘愛”ものぞかせ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「100点のパパ」「うらやましいパパさんであり旦那さん」「親子関係が…ニタッと微笑むばかり…平和」「朝からほっこり」「パパのお参り大事にしている さくちゃんに涙腺やられました」「パパの愛情がこもったマスコット」「パパさん、とっても器用」「さくちゃん大事にしてあげてね。パパさんからの愛情こもった宝物ですもの」「パパも手作りするのすごい」「さくちゃん可愛い」「尾形家の家族愛は半端ない」「パパに感謝しながら留守を守っている愛ちゃんは偉い！！」などの声が寄せられている。
あいさんと尾形は2017年に結婚し、2018年に長女・さくらちゃんが誕生。ブログでは、家族の日常や子育てのリアルな思いを発信し、幅広い世代から支持を集めている。