ディック・ブルーナの入浴料ギフト♡癒やしのバスパール新登場

世代を超えて愛されるディック・ブルーナのイラストが、可憐な入浴料ギフトになって登場。グローバルプロダクトプランニングより、2月10日に「ディック・ブルーナ オイルインバスパールセット」が発売されました。動物やお花を描いたやさしいアートと、メッセージ付きのパッケージで、歓送迎シーズンのプチギフトにもぴったりです。

心なごむ全3種のデザイン

オイルインバスパールセット ローズ



オイルインバスパールセット ガール



オイルインバスパールセット キャット

「ディック・ブルーナ オイルインバスパールセット」は全3種展開。価格は各638円（税込）です。

それぞれにメッセージタグが付いており、ローズは「Thank you」、ガールは「For you」、キャットは「Good luck」。贈る相手やシーンに合わせて選べるのも魅力です。

セット内容はバスパール約4g×3個（3回分）。ころんと大粒パールのような見た目も可愛らしく、開けた瞬間からときめきを感じられます。

オイルインでうるおいバスタイム

湯船に入れると、保湿オイル入りの入浴料が乳白色に溶け出し、まろやかな湯ざわりに。ふんわり甘いローズの香りが広がり、1日の疲れをやさしく包み込みます。

保湿成分としてホホバ種子油、アルガンオイル（アルガニアスピノサ核油）、アーモンド油を配合。乾燥が気になる季節にも、しっとりとうるおいを感じられるバスタイムを叶えます。

ギフトにも自分用にも♡

コンパクトで贈りやすいサイズ感と、思わず飾りたくなる愛らしいパッケージ。ちょっとしたお礼や応援の気持ちを伝えるプチギフトとしてはもちろん、自分へのご褒美にもおすすめです。

GPPオンラインショップなどで販売されています。

やさしいアートと癒やしを贈る

ディック・ブルーナの世界観に包まれながら、香りとうるおいを楽しめる入浴料セット。メッセージ付きで気持ちも一緒に届けられるから、歓送迎の贈り物にも最適です♡

ほっと心がほどけるバスタイムを、大切な人や自分自身にプレゼントしてみてはいかがでしょうか。