中道改革連合の当選者、原発活用や憲法改正で隔たり…新体制の課題に

［データで振り返る ２６衆院選］

読売新聞社が実施した衆院選立候補者アンケートで中道改革連合の当選者の回答を分析したところ、原子力発電の活用や憲法改正について、立憲民主党出身者で慎重な姿勢が目立った。

公明党出身者には積極的な考えを示す当選者が多く、こうした意見の隔たりをどう解消していくかが新体制の課題となりそうだ。

中道改革全体でみると、原発については「早めに廃止する」が１４％で、「どちらかといえば」を含めると４５％となった。「今後も活用する」は２％で、「どちらかといえば」を含めると３１％だった。

出身政党別では、「どちらかといえば」を含めた廃止派が、立民出身者で６７％に上った一方、公明出身者は２９％にとどまった。中道改革は公明の主張に沿い、基本政策に「地元の合意が得られた原発の再稼働」を明記したが、立民は綱領で「原発ゼロ」をうたっていた。

憲法改正への賛否については、「賛成」と答えた当選者が１０％で、「どちらかといえば」を含めると５３％に上った。「反対」は１０％で、「どちらかといえば」を含めても２０％だった。

出身政党別では、「どちらかといえば」を含めた改憲派が立民出身者で２９％にとどまった一方、公明出身者で７１％に上った。中道改革の基本政策には、公明出身者に配慮し、「責任ある憲法改正論議の深化」という文言が盛り込まれた経緯がある。