スタンダップコメディアンでお笑いタレントのぜんじろう（58）が14日夜、X（旧ツイッター）を更新。8日夜の衆院選開票特番で、爆笑問題太田光がした、総理の責任を問う質問に対し、高市早苗首相が「意地悪やなあ」などと不快感を示したような反応をした件について、私見を述べた。

ぜんじろうはこの件について報じた記事を添付しつつ「太田氏が高市氏に責任の所在を質問。高市氏は『意地悪やな〜』と返答。これ、有権者からの質問は『適切』ですが、首相が有権者の太田氏に『意地悪やな〜』のほうが、ド失礼ですよね（笑）ただ、太田氏は昔から意地悪です（笑）僕は意地悪で、さらにやっかいです（笑）」と投稿した。

続くポストでも「太田氏の質問に高市氏が『意地悪やな〜』で大炎上。でもこれは『不適切』と『不愉快』を混同した典型な例です。支持者には『不愉快』な発言でも、有権者からの質問は『適切』です。権力者の『不愉快』が『不適切（NG）』になったら、独裁国家になりますからね（笑）」と記述。さらに「太田氏が高市首相に責任の所在を質問。高市氏は『意地悪やな〜』と返されましたが、まるで聞いた側が悪いかのように返されました。アメリカのトランプ大統領の横で飛び跳ねてたテンションなら、今後、ぜひ、トランプ氏に『意地悪やな〜』と言うのを期待してます（笑）」ともつづった。

太田は、8日夜放送されたTBS系開票特番「選挙の日2026 太田光がトップに問う！結果でどう変わる？わたしたちの暮らし」の中で、高市首相に直撃質問。「大変失礼なことを言いますが、日本の政治家は責任の所在があやふやになることが今までの歴史の中で僕は多いなあと思うんですよね。（消費税の公約が）もし出来なかった場合、高市総理はどういうふうに責任をとるんでしょうか」「政治家の責任の取り方をどうするかという覚悟がおありなのかということを質問…。大変失礼ながら質問させていただいています」などと聞いた。

すると、高市首相は「出来なかった場合？ だって公約に掲げたんだから一生懸命今からやるんですよ。出来なかった場合とか暗い話しないでくださいよ」と答えたり、表情と口調を一変させ「なんか、意地悪やなあ、さっきから」「最初からできへんと決めつけんといてください」「これから必死でやろうとしているわたくしに対して、すごい意地悪」などと返した。このやり取りをめぐり、ネット上ではさまざまな論議を呼んでいる。