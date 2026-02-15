岩井明愛がサウジで1差惜敗の2位 畑岡奈紗、岩井千怜も上位 チャーリー・ハルが優勝
＜PIFサウジ女子インターナショナル 最終日◇14日◇リヤドGC（サウジアラビア）◇6803ヤード・パー72＞サウジアラビアで行われている欧州女子ツアーが終了した。米ツアー通算3勝のチャーリー・ハル（イングランド）がトータル19アンダーで優勝。賞金総額450万ドル（約6億8850万円）の高額大会で、63万1624ドル（約9663万円）を獲得した。
【写真】岩井姉妹のドレス姿がかっこよすぎる件
1打差の2位に日本の岩井明愛が入った。首位と2打差の4位から最終日をスタートすると、12番までに5つのバーディを奪うなど優勝争いに食い込んだ。2打差で迎えた最終18番もバーディで締めくくったが、1打及ばず優勝は逃した。畑岡奈紗はトータル16アンダーの6位タイ、岩井千怜はトータル15アンダーの9位タイで終えた。竹田麗央は最終日に「75」と落とし、トータル12アンダーの17位タイで4日間を終えた。米国女子ツアーは2週間のオープンウィークが終わり、今週より再開。19日から春のアジアシリーズ初戦「ホンダLPGAタイランド」が行われる。
