豊田合成ブルーファルコン名古屋VSアルバモス大阪高石
彗星JAPANでキャプテンを務めた水町
◇2月14日／2025-26 リーグＨ レギュラーシーズン男子第14節
□岸和田市総合体育館
国内最高峰のハンドボールリーグであるリーグＨ。ここまで13連勝という圧倒的な強さをみせているリーグ６連覇を目指す豊田合成ブルーファルコン名古屋はこの日アルバモス大阪高石と対戦した。
前半戦中盤までは一進一退の攻防が続いたがそこからは完全にブルーファルコンのペース。攻撃では今年１月に行われた第22回男子ハンドボールアジア選手権で日本代表「彗星JAPAN」のキャプテンを務めた水町孝太郎（ブルーファルコン）が６得点。またリーグ歴代最多得点記録を持つ小塩豪紀（ブルーファルコン）が７ｍスロー（サッカーで言うＰＫに近いもの）を５本中５本的確に決めるなどその実力を披露した。守備では２年目のＧＫ成田翔樹(ブルーファルコン）が大活躍。相手のシュートをおよそ２本に１本を止める堅実な守りを見せ39対21でブルーファルコンが大勝した。
スーパーセーブ連発の成田
ブルーファルコンは次戦、2月21日にブレイヴキングス刈谷との一戦を迎える。幾度と激戦を繰り広げてきた現在リーグ２位のブレイヴキングスとの首位攻防戦に注目したい。