1300万人以上いるともいわれる慢性腎臓病(CKD)とは？慢性腎臓病の原疾患で最も多いのは糖尿病性腎症【図解 腎臓の話】

1300万人以上いるともいわれる慢性腎臓病(CKD)とは？慢性腎臓病の原疾患でもっとも多いのは糖尿病性腎症

腎臓が悪くなる病気をまとめた総称

腎臓の機能低下が長期的に続く病気を慢性腎臓病（CKD）といいます。日本腎臓学会の調査によると、その疾患数はなんと1300万人以上。高齢になるとほど罹患しやすく、70歳代では約3割、80歳以上では半数近くの人が慢性腎臓病と推算されています。

この慢性腎臓病はひとつの病気を表す名前ではなく、慢性的に腎臓が悪くなる病気をまとめた総称です。このなかには、糖尿病性腎症や糸球体腎炎、腎硬化症など、数々の病気が含まれます。それぞれ発症の流れや原因は異なりますが、進行すると腎臓の機能が低下して腎不全に至る点は同じで、わかりやすくするためにひとまとめにして慢性腎臓病と呼ばれるようになりました。

これにより、それまでは別々の病気として数えられていた患者が合算され、腎臓が慢性的に悪い人がじつは1300万人以上もいることが明らかになりました。これらの病気のなかでとくに多いのが、さきほど挙げた糖尿病性腎症、糸球体腎炎、腎硬化症の3つです。

日本透析医学会の調査によると、人工透析患者（2020年末時点）のうち約40%が糖尿病性腎症、約25%が糸球体腎炎、約12％が腎硬化症で、これらが全体の4分の3を占めています。つぎのページから、代表的な原疾患についてそれぞれ紹介していきます。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 腎臓の話』著/上月正博