Î×¾²¿´Íý³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë〝¸øÇ§¿´Íý»Õ〟¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥­¥ë¤È¤Ï¡©¡ÚÎ×¾²¿´Íý³Ø¡Û

Î×¾²¿´Íý³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë〝¸øÇ§¿´Íý»Õ〟¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤È¤Ï¡©
¹ñÌ±¤Î¿´¤Î·ò¹¯¤òÊÝ»ý¤·Áý¿Ê¤ò¿Þ¤ë¿´Íý¿¦
¸øÇ§¿´Íý»Õ¤Ï¡¢¡Ø¸øÇ§¿´Íý»ÕË¡¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÁÌ³¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡Ö¿´¤ÎÌäÂê¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±µÚ¤Óµ»Ç½¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢²Ê³Ø¤È¼ÂÁ©¤ÎÎ¾Êý¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ï¡¢¡Ö²Ê³Ø¼Ô－¼ÂÁ©¼Ô¥â¥Ç¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢À¤³¦É¸½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
¸øÇ§¿´Íý»Õ¤Î²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤È¤Ï¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¸¦µæÊýË¡¤È¡¢Åý·×¤Ë¤è¤ë¥Çー¥¿¤ÎÉ¾²ÁÊýË¡¤òÍÑ¤¤¤Æ¼ÂÁ©¤Î·ë²Ì¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¼ÂÁ©¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂ¦ÌÌ¤È¤Ï¡¢½¬ÆÀ¤·¤¿´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë¿´Íý³Ø¤ÎÍýÏÀ¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢´µ¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼ÂÁ©¤òÀÑ¤ß½Å¤Íµ»Ç½¤òËá¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¸¡¾Ú¤·¤¿¼ÂÁ©¤Î·ë²Ì¤òÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤¼ÂÁ©³èÆ°¤¬¤Ç¤¤ëÍýÁÛÅª¤Ê¸øÇ§¿´Íý»Õ¤È¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ï¡ÖÀ¸Êª－¿´Íý－¼Ò²ñ¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤â½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¿´¤ÎÉÂµ¤¤ÏÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤Çµ¯¤¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò´ð¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤ò¡ÖÀ¸Êª³ØÅªÍ×°ø¡×¡Ö¿´Íý³ØÅªÍ×°ø¡×¡Ö¼Ò²ñÅªÍ×°ø¡×¤Î£³¤Ä¤ËÊ¬Îà¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î3¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤é¡¢´µ¼Ô¤Î¾õÂÖ¤òÈ½ÃÇ¤·¡¢¼£ÎÅ¤ä»Ù±ç¤ÎÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¡¢¼ÂÁ©¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸øÇ§¿´Íý»Õ¤Ë¤ÏÉý¹¤¤ÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
