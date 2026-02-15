サンリオ×銀座コージーコーナー。ホワイトデーにぴったりな焼菓子ギフト登場

銀座コージーコーナーは2月12日から順次、サンリオのキャラクターとコラボレーションした焼菓子ギフト「サンリオキャラクターズ la la printemps（ララプランタン）」を、全国の店舗（※）で期間限定販売します。

※福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません。

■ハローキティたちがお茶会を楽しむ限定デザイン♪

銀座コージーコーナーのホワイトデーシーズン限定ブランド「la la printemps（ララプランタン）」と、世代を超えて愛されているサンリオキャラクターズが出会い、この時期限定の焼菓子ギフトが誕生しました。

｢ホワイトデーや春のお祝いなど、特別な時間をサンリオキャラクターズと一緒に｣をコンセプトに、6種類の焼菓子アソートがラインアップ。

キャラクターをプリントしたクッキーとマドレーヌをアソートしたボックス、缶、ポーチにあしらった、お茶会を楽しむハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミのデザインは、銀座コージーコーナー限定です。

ホワイトデーのギフトから春に新生活を迎える大切な人へのプレゼント、自分へのごほうびにもぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。

■【商品ラインナップ】

＜ハローキティ＆シナモロール＞クッキーアソート（8個入）

ハローキティとシナモロールを、取っ手付きボックスとクッキーにデザインしました。自分用をはじめ、身近な人や親しい人への贈り物、季節のごあいさつにどうぞ。

価格：550円（税込594円）

内容：クッキー（いちご風味）4個、クッキー（ホワイトチョコ風味）4個

＜マイメロディ＆クロミ＞クッキーアソート（8個入）

マイメロディとクロミを、取っ手付きボックスとクッキーにデザインしました。自分用をはじめ、身近な人や親しい人への贈り物、季節のごあいさつにどうぞ。

価格：550円（税込594円）

内容：クッキー（いちご風味）4個、クッキー（ホワイトチョコ風味）4個

＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムギフト（9個入）

お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインのボックスに、ハローキティ＆シナモロール、マイメロディ＆クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ2種、プラリネショコラサブレを詰め合わせました。

自分用をはじめ、身近な人や親しい人への贈り物、季節のごあいさつにどうぞ。

価格：900円（税込972円）

内容：アールグレイマドレーヌ 2個、いちごマドレーヌ 1個、プラリネショコラサブレ 2個、クッキー大（ホワイトチョコ風味＆いちご風味）2種各2個

＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムBOX（13個入）

お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインのボックスに、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ4種、プラリネショコラサブレを詰め合わせました。

自分用をはじめ、身近な人や親しい人への贈り物、季節のごあいさつにどうぞ。

価格：1,200円（税込1,296円）

内容：マドレーヌ（バター、いちご、ショコラ、アールグレイ）各1個、プラリネショコラサブレ 1個、クッキー（いちご風味）2種各2個、クッキー（ホワイトチョコ風味）2種各2個

※原材料の一部にはちみつを使用しているため、一歳未満の乳児には食べさせないでください。

＜サンリオキャラクターズ＞ティータイム缶（9個入）

お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインの缶に、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ4種を詰め合わせました。自分用をはじめ、身近な人や親しい人への贈り物、季節のごあいさつにどうぞ。

価格：1,500円（税込1,620円）

内容：バターマドレーヌ 2個、マドレーヌ（いちご、ショコラ、アールグレイ） 各1個、クッキー（いちご風味）2種各1個、クッキー（ホワイトチョコ風味）2種各1個

※原材料の一部にはちみつを使用しているため、一歳未満の乳児には食べさせないでください。

＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムポーチ（6個入）

お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインのポーチに、ハローキティ＆シナモロール、マイメロディ＆クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ3種を詰め合わせました。自分用をはじめ身近な人や親しい人への贈り物、季節のごあいさつにどうぞ。

価格：1,500円（税込1,650円） ※標準税率10％対象商品

内容：いちごマドレーヌ 2個、マドレーヌ（バター、アールグレイ） 各1個、クッキー大（ホワイトチョコ風味＆いちご風味）2種各1個

◆品切れの場合があります。また店舗により発売日が異なる場合や、取り扱いしていない場合があります。

◆表示の税込価格は消費税8%または、10％を含む価格です。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示。一部店舗では実際の購入価格と差額が生じる場合があります。

■【販売概要】

販売：2月12日から順次〜3月14日頃

商品について詳しくは、銀座コージーコーナー公式サイトを確認してください。

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/wd/62479.html

◆オンラインショップでも購入できます

販売：2月16日 10時〜

銀座コージーコーナー オンラインショップ

https://lotte-shop.jp/shop/brand/cozy

（エボル）