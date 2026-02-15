サンリオ×銀座コージーコーナー。ホワイトデーにぴったりな焼菓子ギフト登場
銀座コージーコーナーは2月12日から順次、サンリオのキャラクターとコラボレーションした焼菓子ギフト「サンリオキャラクターズ la la printemps（ララプランタン）」を、全国の店舗（※）で期間限定販売します。
※福井県・京都府・鳥取県に取扱店はありません。
■ハローキティたちがお茶会を楽しむ限定デザイン♪
銀座コージーコーナーのホワイトデーシーズン限定ブランド「la la printemps（ララプランタン）」と、世代を超えて愛されているサンリオキャラクターズが出会い、この時期限定の焼菓子ギフトが誕生しました。
｢ホワイトデーや春のお祝いなど、特別な時間をサンリオキャラクターズと一緒に｣をコンセプトに、6種類の焼菓子アソートがラインアップ。
キャラクターをプリントしたクッキーとマドレーヌをアソートしたボックス、缶、ポーチにあしらった、お茶会を楽しむハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミのデザインは、銀座コージーコーナー限定です。
ホワイトデーのギフトから春に新生活を迎える大切な人へのプレゼント、自分へのごほうびにもぜひ、チェックしてみてはいかがでしょうか。
■【商品ラインナップ】
＜ハローキティ＆シナモロール＞クッキーアソート（8個入）
ハローキティとシナモロールを、取っ手付きボックスとクッキーにデザインしました。自分用をはじめ、身近な人や親しい人への贈り物、季節のごあいさつにどうぞ。
価格：550円（税込594円）
内容：クッキー（いちご風味）4個、クッキー（ホワイトチョコ風味）4個
＜マイメロディ＆クロミ＞クッキーアソート（8個入）
マイメロディとクロミを、取っ手付きボックスとクッキーにデザインしました。自分用をはじめ、身近な人や親しい人への贈り物、季節のごあいさつにどうぞ。
価格：550円（税込594円）
内容：クッキー（いちご風味）4個、クッキー（ホワイトチョコ風味）4個
＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムギフト（9個入）
お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインのボックスに、ハローキティ＆シナモロール、マイメロディ＆クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ2種、プラリネショコラサブレを詰め合わせました。
自分用をはじめ、身近な人や親しい人への贈り物、季節のごあいさつにどうぞ。
価格：900円（税込972円）
内容：アールグレイマドレーヌ 2個、いちごマドレーヌ 1個、プラリネショコラサブレ 2個、クッキー大（ホワイトチョコ風味＆いちご風味）2種各2個
＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムBOX（13個入）
お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインのボックスに、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ4種、プラリネショコラサブレを詰め合わせました。
自分用をはじめ、身近な人や親しい人への贈り物、季節のごあいさつにどうぞ。
価格：1,200円（税込1,296円）
内容：マドレーヌ（バター、いちご、ショコラ、アールグレイ）各1個、プラリネショコラサブレ 1個、クッキー（いちご風味）2種各2個、クッキー（ホワイトチョコ風味）2種各2個
※原材料の一部にはちみつを使用しているため、一歳未満の乳児には食べさせないでください。
＜サンリオキャラクターズ＞ティータイム缶（9個入）
お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインの缶に、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ4種を詰め合わせました。自分用をはじめ、身近な人や親しい人への贈り物、季節のごあいさつにどうぞ。
価格：1,500円（税込1,620円）
内容：バターマドレーヌ 2個、マドレーヌ（いちご、ショコラ、アールグレイ） 各1個、クッキー（いちご風味）2種各1個、クッキー（ホワイトチョコ風味）2種各1個
※原材料の一部にはちみつを使用しているため、一歳未満の乳児には食べさせないでください。
＜サンリオキャラクターズ＞ティータイムポーチ（6個入）
お茶会を楽しむサンリオキャラクターズがあしらわれた銀座コージーコーナー限定デザインのポーチに、ハローキティ＆シナモロール、マイメロディ＆クロミをそれぞれプリントしたクッキー、マドレーヌ3種を詰め合わせました。自分用をはじめ身近な人や親しい人への贈り物、季節のごあいさつにどうぞ。
価格：1,500円（税込1,650円） ※標準税率10％対象商品
内容：いちごマドレーヌ 2個、マドレーヌ（バター、アールグレイ） 各1個、クッキー大（ホワイトチョコ風味＆いちご風味）2種各1個
◆品切れの場合があります。また店舗により発売日が異なる場合や、取り扱いしていない場合があります。
◆表示の税込価格は消費税8%または、10％を含む価格です。
◆税込価格は1円未満を切り下げて表示。一部店舗では実際の購入価格と差額が生じる場合があります。
■【販売概要】
販売：2月12日から順次〜3月14日頃
商品について詳しくは、銀座コージーコーナー公式サイトを確認してください。
https://www.cozycorner.co.jp/campaign/wd/62479.html
◆オンラインショップでも購入できます
販売：2月16日 10時〜
銀座コージーコーナー オンラインショップ
https://lotte-shop.jp/shop/brand/cozy
（エボル）