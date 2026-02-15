ピーチ・ジョン×ベティーブープ。こだわりディテールのランジェリーとあったかルームウェア

ピーチ・ジョンは2月10日、世界中で愛されるファッションアイコン「ベティー ブープ」との特別なコラボレーションコレクションを、PEACH JOHN公式通販サイト、全国のPEACH JOHN（PJ BASIC梅田店、アウトレットりんくう店・佐野店・長島店を除く）で発売しました。

■ドット柄とレース使いがキュート！ノンワイヤーでも谷間はしっかり

今回のコレクションでは、ベティー ブープのキュートでシックな世界観を表現したランジェリー2型とルームウェア1型を展開します。

「Betty Boop ドットレースノンワイヤーブラ」は、ドット柄とレースを組み合わせ、ハート型のアジャスターや刺しゅうで細部までこだわったデザインが特徴です。下厚カップにより、快適な着け心地ながら美しい谷間をつくります。

「Betty Boop ホイップリーパジャマ」は、ホイップクリームのように柔らかな肌ざわりとあたたかさを叶えるモールニット「ホイップリー」素材を使用したパジャマ。ベティーの大きなアートとボリュームのある袖がフェミニンな印象を与えます。ボトムはお腹をしっかり包むハイウエストのミニ丈で、ポケットにはベティー ブープのシルエット刺しゅうをあしらったパートをデザインしました。

■商品概要

商品名：Betty Boop ドットレースノンワイヤーブラ

価格：4,200円

サイズ：B〜Fカップ/UB65,70,75

カラー：ブラック、ピンク（全2色）

商品名：Betty Boop ドットレースショーツ

価格：2,100円

サイズ：S、M、L

カラー：ブラック、ピンク（全2色）

商品名：Betty Boop ホイップリーパジャマ

価格：7,150円

サイズ：ワンサイズ

カラー：ピンク（全1色）

（フォルサ）