「海外から若い女を“輸入”して、独身男性と結婚させよう」問題発言の韓国首長（70）　今度は職権乱用容疑で送致

「海外から若い独身女性を輸入しよう」という発言で物議を醸した全羅南島（チョルラナムド）珍島郡（チンドグン）のキム・ヒス郡守（70）が、職権乱用の疑いで検察に追加送致された。

【写真】“段ボール箱一丁”で体を触らせた韓国女性

全南（チョンナム）警察庁の反腐敗・経済犯罪捜査1隊は、珍島港の港湾施設使用許可の過程で、意図的に特定業者に不利益を与えた容疑（職権乱用・権利行使妨害）でキム郡守を書類送致した2月12日に明らかにした。

キム郡守は、採石場で土砂を採取して運搬するA社に対し、珍島港港湾施設使用の延長許可が下りないよう不当な影響力を行使した疑いが持たれている。

A社は2017年から5回にわたり珍島港内の港湾施設使用許可を受け、土砂を運搬してきた。しかしキム郡守が2022年10月に就任して以降、許可が延長されなかったため、競合業者であるB社とキム郡守の癒着疑惑を提起した。

これを受け、警察は昨年7月からキム郡守を職権乱用および権利行使妨害容疑で立件し、捜査を進めてきた。

警察はこの過程で、キム郡守と珍島郡の公務員らが職権を乱用して介入したと判断した。韓国における現行の港湾法は、港湾の開発・管理・運営に支障がない場合、使用許可を出さなければならないと規定している。

キム郡守とB社代表は、それぞれあっせん収賄および贈賄容疑でも先に送致されている。警察はキム郡守が2023年、珍島邑（チンドウプ）に社宅を造成する過程で、木材や骨材など数千万ウォン相当の建設資材をB社から受け取った情況を把握した。

警察は、キム郡守が事業許認可権を持つ地方自治体首長である点を踏まえ、管内事業者であるB社から金銭的利益を受け取ったことには対価性があると判断した。

キム郡守は検察の調査で「職務とは無関係だ」とし、容疑を全面的に否認していると伝えられている。

キム・ヒス郡守（写真＝時事ジャーナル）

そのキム郡守は最近、光州（クァンジュ）・全南行政統合に関する「訪問型タウンホールミーティング」の生中継中、「光州と全南が統合する際、人口消滅対策を法制化し、それでも難しければスリランカやベトナムなどから若い独身女性を輸入して、農村の独身男性を結婚させるべきだ」と発言して強い批判を浴びた。

キム郡守は与党「共に民主党」に所属していたが、各種不正疑惑による捜査と外国人女性を蔑視する発言問題を受け、今月9日、最高委員会の緊急懲戒によりキム郡守を除名している。

（記事提供＝時事ジャーナル）