【Lypo-C】セラミドを“届ける”インナーケアの新習慣「Lypo-C C＋Cera」発売

「未来の健康を、つくる。」を掲げるスピック（SPIC Corporation）は2月16日、インナーケアブランド「Lypo-C」より、セラミド×ビタミンC×ナイアシンアミドを1包で摂取できる新製品「Lypo-C Vitamin C＋Cera（リポ・カプセル ビタミン シー プラス セラ）」を発売します。

同商品は、これまで美容成分として注目されてきたセラミドの価値を、Lypo-Cならではの“届ける”発想で健康の文脈からとらえ直し、ゆらぎやすい日常でも無理なく続けられるようにしたインナーケア。

まずはからだへの吸収にこだわった形でセラミドを届け、そのうえで美容的な心地良さへと繋げていく、その流れを1包に込めました。

■C＋Cera 3つの特徴

（1）セラミド×ビタミンC×ナイアシンアミドのバランス設計

C＋Ceraは、セラミド・ビタミンC・ナイアシンアミドを1包にまとめた、攻めと守りが一度に実感できる、効率的なインナーケアです。

バリアをサポートするセラミド、体を守るビタミンC、内側から支えるナイアシンアミド。それぞれの成分を単独で摂るのではなく、日々のコンディションを支え合う、バランス設計を大切にしました。

（2）セラミドのためのリポ・カプセルテクノロジー

セラミドは、水に溶けにくい性質を持つ成分です。そのため、日常的に摂取し続けるには工夫が必要とされてきました。

C＋Ceraでは、Lypo-Cがこれまで培ってきたリポ・カプセルテクノロジーを採用。水溶性の成分と脂溶性の成分を一つのカプセルに包み込むことで、日常の中でも取り入れやすい形を目指しました。

特別な飲み方を必要とせず、 安心して毎日の習慣として続けられること。それが、この技術に込められた考え方です。

（3）こだわりの原材料

原材料には、日本人になじみのある国産の米胚芽・米ぬか由来（非遺伝子組換え原料）を使用。また、本来は廃棄される米ぬかを有効活用した、サステナブルなアップサイクル原料として採用しています。

さらに、高純度にこだわったグルコシルセラミドを厳選。抽出時に混ざりやすい遊離脂肪酸やリン脂質を極力含まず、グルコシルセラミドを丁寧に抽出しています。この高い純度を実現するためには約3カ月もの時間を要し、玄米約70〜90トンから、わずか約1キロしか得られない希少な原料です。

◇こんな人におすすめ

・季節の変わり目や環境の変化が気になる人

・外側のケアだけでは少し心もとないと感じる日がある人

・施術などを取り入れていて、内側のケアもそれに見合うレベルで揃えておきたい人

・加齢による変化が気になる人

・美容の調子が気になる人

◇おすすめの摂取方法

1日1〜3包を目安に、体調やコンディションに合わせて摂取してください。美容の調子が気になるタイミングで加えると、日常のケアと結びつきやすくなります。セラミドはおだやかで優しい成分なため、継続的な摂取がおすすめです。

■商品概要

商品名：リポ・カプセル ビタミンC＋Cera

名称：ビタミンC・セラミド・ナイアシンアミド含有食品

内容量：28包入／13,460円、7包入／3,700円

発売予定日：2026年2月16日

セラミド含有量：米由来グルコシルセラミド3,000μg

推奨摂取目安：食品として、1日に1〜3包を目安に、そのまま、もしくは水、果汁飲料などと一緒に摂取してください。

原材料名：セラミド含有米ぬか抽出物（国内製造）／ビタミンC、レシチン（大豆由来）、アルコール、ナイアシンアミド、クエン酸ナトリウム、クエン酸、酸化防止剤（ビタミンE）

販売チャネル：Lypo-C公式オンラインショップ、取扱いクリニック・サロン ほか

※取扱いクリニック・サロンでは先行発売される場合があります。

