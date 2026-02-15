「スター選手だ」英古豪の28歳日本人MFが１G１A！ 地元メディアが賛辞「最高のパフォーマンスだった」
現地２月14日に開催されたチャンピオンシップ（イングランド２部）の第32節で、大橋祐紀と森下龍矢が所属する古豪ブラックバーンが、敵地で斉藤光毅を擁するQPRと対戦。３−１で勝利した。
この試合で際立つ存在感を示したのが森下だ。21分、敵陣右サイドで寄せてきた相手DFを股抜きでかわすと、そのままボールを少し持ち運び、ゴール前にアーリークロスを供給。マティアス・ヨルゲンセンの先制弾をお膳立てした。
さらに、２−１で迎えた50分には、右からのクロスにボックス内で反応し、打点の高いヘディングシュートを叩き込んでみせた。
試合後にブラックバーンの地元メディア『Lancashire Telegraph』は採点記事を掲載。28歳の日本人MFにチームトップタイの９点（10点満点）を与え、以下のように寸評を添えた。
「スター選手だ。（チームの）１点目では信じられないほどの技術を見せ、完璧なクロスを送った。ヘディングも決めた。最近では最高のパフォーマンスだった」
決定的な仕事を果たした森下に、現地から賛辞が贈られた。
なお、74分から途中出場した大橋には６点を付与し、「リードを守る役割を任され、懸命な努力でそれを果たした」と評している。
このゲームでは、QPRの斉藤も得点をマーク。日本人選手の躍動が目立っていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】森下龍矢が高精度クロスでアシスト＆高打点ヘッドで得点！
