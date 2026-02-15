【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (2月13日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 2/13終値 決算期
1 <3309> 積水ハウスＲ 7.36 92,000 26/04
2 <8963> ＩＮＶ 6.43 66,700 25/12
3 <3463> いちごホテル 6.13 123,800 26/01
4 <3459> サムティＲ 5.98 116,900 26/01
5 <2989> 東海道リート 5.93 111,700 26/01
6 <3492> ミラースＲ 5.93 94,500 26/02
7 <8985> ホテルリート 5.91 85,600 25/12
8 <3249> 産業ファンド 5.84 147,500 26/01
9 <3468> スターアジア 5.80 60,200 26/01
10 <3470> マリモリート 5.67 107,900 25/12
11 <2971> エスコンＪＰ 5.63 124,700 26/01
12 <3471> 三井不ロジ 5.57 115,600 26/01
13 <3488> セントラルＲ 5.45 116,400 26/02
14 <3472> ホテルレジＲ 5.39 75,600 26/05
15 <8966> 平和不リート 5.19 153,900 26/05
16 <3455> ヘルスケアＭ 5.16 125,900 26/01
17 <8958> グロバワン 5.15 139,100 26/03
18 <3476> Ｒみらい 5.13 50,700 26/04
19 <8984> ハウスリート 5.11 133,100 26/02
20 <3451> トーセイＲ 5.08 149,500 26/04
21 <8960> ユナイテッド 5.06 179,900 26/05
22 <3292> イオンリート 5.04 135,000 26/01
23 <3296> 日本リート 5.00 96,900 25/12
24 <3290> Ｏｎｅリート 4.96 91,000 26/02
25 <8972> ＫＤＸ不動産 4.95 168,300 26/04
26 <3287> 星野Ｒリート 4.85 267,900 26/04
27 <8953> 都市ファンド 4.83 122,200 26/02
28 <8964> フロンティア 4.80 91,600 25/12
29 <3281> ＧＬＰ 4.78 139,700 26/02
30 <8975> いちごオフィ 4.70 96,700 26/04
31 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 4.65 172,100 26/02
32 <3487> ＣＲＥロジ 4.65 164,000 25/12
33 <8961> 森トラストＲ 4.63 77,400 26/02
34 <3466> ラサールロジ 4.62 153,600 26/02
35 <8954> オリックスＦ 4.60 103,400 26/02
36 <8967> 日本ロジ 4.60 100,000 26/01
37 <8986> 大和証券リビ 4.54 114,500 26/03
38 <8979> スターツプロ 4.47 208,000 26/04
39 <8956> ＮＴＴ都市Ｒ 4.43 141,700 26/04
40 <3279> ＡＰＩ 4.36 145,400 26/05
41 <3462> 野村マスター 4.34 166,900 26/02
42 <3481> 菱地所物流Ｒ 4.34 130,600 26/02
43 <8968> 福岡リート 4.33 184,800 26/02
44 <3283> プロロジスＲ 4.30 89,400 26/05
45 <2979> ソシラ物流 4.28 125,200 26/05
→ REITの銘柄一覧をみる
株探ニュース