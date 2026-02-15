●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】


順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 2/13終値　 決算期
　1　　<3309>　積水ハウスＲ　　　7.36　 92,000　　26/04
　2　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.43　 66,700　　25/12
　3　　<3463>　いちごホテル　　　6.13　123,800　　26/01
　4　　<3459>　サムティＲ　　　　5.98　116,900　　26/01
　5　　<2989>　東海道リート　　　5.93　111,700　　26/01
　6　　<3492>　ミラースＲ　　　　5.93　 94,500　　26/02
　7　　<8985>　ホテルリート　　　5.91　 85,600　　25/12
　8　　<3249>　産業ファンド　　　5.84　147,500　　26/01
　9　　<3468>　スターアジア　　　5.80　 60,200　　26/01
　10　 <3470>　マリモリート　　　5.67　107,900　　25/12

　11　 <2971>　エスコンＪＰ　　　5.63　124,700　　26/01
　12　 <3471>　三井不ロジ　　　　5.57　115,600　　26/01
　13　 <3488>　セントラルＲ　　　5.45　116,400　　26/02
　14　 <3472>　ホテルレジＲ　　　5.39　 75,600　　26/05
　15　 <8966>　平和不リート　　　5.19　153,900　　26/05
　16　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.16　125,900　　26/01
　17　 <8958>　グロバワン　　　　5.15　139,100　　26/03
　18　 <3476>　Ｒみらい　　　　　5.13　 50,700　　26/04
　19　 <8984>　ハウスリート　　　5.11　133,100　　26/02
　20　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.08　149,500　　26/04

　21　 <8960>　ユナイテッド　　　5.06　179,900　　26/05
　22　 <3292>　イオンリート　　　5.04　135,000　　26/01
　23　 <3296>　日本リート　　　　5.00　 96,900　　25/12
　24　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　4.96　 91,000　　26/02
　25　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　4.95　168,300　　26/04
　26　 <3287>　星野Ｒリート　　　4.85　267,900　　26/04
　27　 <8953>　都市ファンド　　　4.83　122,200　　26/02
　28　 <8964>　フロンティア　　　4.80　 91,600　　25/12
　29　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.78　139,700　　26/02
　30　 <8975>　いちごオフィ　　　4.70　 96,700　　26/04

　31　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　4.65　172,100　　26/02
　32　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　4.65　164,000　　25/12
　33　 <8961>　森トラストＲ　　　4.63　 77,400　　26/02
　34　 <3466>　ラサールロジ　　　4.62　153,600　　26/02
　35　 <8954>　オリックスＦ　　　4.60　103,400　　26/02
　36　 <8967>　日本ロジ　　　　　4.60　100,000　　26/01
　37　 <8986>　大和証券リビ　　　4.54　114,500　　26/03
　38　 <8979>　スターツプロ　　　4.47　208,000　　26/04
　39　 <8956>　ＮＴＴ都市Ｒ　　　4.43　141,700　　26/04
　40　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.36　145,400　　26/05

　41　 <3462>　野村マスター　　　4.34　166,900　　26/02
　42　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　4.34　130,600　　26/02
　43　 <8968>　福岡リート　　　　4.33　184,800　　26/02
　44　 <3283>　プロロジスＲ　　　4.30　 89,400　　26/05
　45　 <2979>　ソシラ物流　　　　4.28　125,200　　26/05

