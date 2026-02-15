『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第1話放送 令和でも「蒸着プロセスをもう一度見てみよう」健在
“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】（※「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字をとって付けられたプロジェクト）の第1弾となる『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』の第1話「赤いギャバン」が15日に放送された。
【動画】【超宇宙刑事ギャバン インフィニティ】第1話「赤いギャバン」予告
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈（長田光平）は、宇宙でただ1人《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課に所属し、捜査一課の刑事たちから小馬鹿にされる日々。しかし、その真の目的が次元を超えたエモルギー犯罪捜査だと知る者は少ない。
そんな怜慈は、次元を超えて全宇宙を崩壊させかねないのエモルギーネガティブ波動を拡大させる“多元地球Λ8018”へ向かうことに。大混乱のΛ8018で、治安維持本部特装部隊隊長の哀哭院刹那（赤羽流河）と出会うが…！
第1話では、ついに蒸着シーンが解禁。ナレーションの川澄綾子の声で「蒸着。それはギャバンシステム発動のコマンドだ。では、蒸着プロセスをもう一度見てみよう」と往年のファンにはおなじみのボイスが。その後、蒸着の細かな経緯を説明しながら「わずか1ミリ秒でコンバットスーツへと投射成形され、蒸着を完了するのだ」とギャバンシステムについて解説していた。
ファンは「『もう一度見てみよう』いただきました」、「毎回やるんかな」といった声が上がっていた。
