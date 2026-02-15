荷物ガシガシ入れたい人に！【ZARA】「きれいめマキシバッグ」が大正解かも！

「通勤や旅行など、荷物が多い日に使えるバッグが欲しい！」そんな大人女性にぴったりなのが、たっぷり大容量のマキシバッグ。実用性だけではなくデザインにもこだわるなら、【ZARA（ザラ）】の「きれいめマキシバッグ」が正解かも。上品な見た目でオンオフ問わず使いやすく、お値段以上に活躍しそうです。

コーデを格上げするレザー素材

【ZARA】「マキシレザーボストンバッグ」\32,990（税込）

荷物が多い日に便利なボストンバッグ。リアルレザーを使用しているから、経年変化が楽しめそう。マチは約18.5cmと広めで自立しやすく、たっぷり荷物が入りそうです。内側にはジッパーポケットがあり、小物の整理に便利。落ち着いた色味なので、旅行や出張など幅広いシーンで活躍する予感。

荷物の整理に便利なサイドジッパー付き

【ZARA】「マキシバケットバッグ サイドジッパー」\6,590（税込）

丸みのあるバケット型のシルエットが特徴的なワンハンドルバッグ。こっくりとしたボルドー色が上品で、オンにもオフにも活躍しそう。光沢のあるレザー調素材が、シャレ見えをサポートします。サイドのジッパーポケットは、サッと出し入れしたいICカードやイヤホンなどの収納に便利。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。