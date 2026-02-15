母猫とはぐれ、ひとりぼっちで鳴いていたところを保護された三毛柄子猫の『三毛ちゃん』。別れのあとには、素敵な出会いが待っていたようです。

三毛ちゃんと先住猫さんの静かな交流を記録した動画は公開後2週間で1万再生を突破し、「優しくも微笑ましい光景」「みんなに見守られて日々成長してね」とのコメントが相次いでいます。

【動画：ひとりぼっちで鳴いていた子猫を保護→先輩猫たちがそっと見守って…『愛にあふれた光景』】

ひとりぼっちで鳴いていた子猫・三毛ちゃん

4匹の愛猫さんの日常と保護猫活動の様子が根強い支持を集める人気YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、保護子猫・三毛ちゃんの動画です。

三毛ちゃんは元野良猫の女の子。茂みの中、必死に鳴いていたところをレスキューされたのち、保護猫活動家である動画投稿者さんのもとへやってきたといいます。動画内には、保護から約1週間後の三毛ちゃんの様子が記録されていました。

先住ニャンズと過ごす穏やかな時間

動画冒頭には、あたたかい毛布とクッションが設置された衣装ケースの中、眠たそうな表情を浮かべる三毛ちゃんが。保護後は猫風邪の症状が見られたという彼女ですが、快方に向かっており、体調は良好な様子で、投稿者さんも安堵されたようです。

次のシーンには、三毛ちゃんが過ごす衣装ケースのそばでうたた寝を楽しむ先住猫茶白猫『むぎ』くんの姿も。愛らしくも力強い鳴き声を上げ、毛布の上をお散歩する三毛ちゃんに、彼は、衣装ケース越しに寄り添いつづけたのだそう。

そんな三毛ちゃん・むぎくんをケース後方のキャットハウスから見守っていたのが先住猫白黒ハチワレ猫『はち』ちゃん。くつろぎのひとときを過ごす三者を撮影するなか、先住茶トラ猫『うに』くんがカメラの前を横切って行ったのだとか。

新たな仲間たちと共に

幼くして母猫とはぐれ、茂みの中で鳴いていたという三毛ちゃん。別れのあとに訪れたのは、新たな出会いでした。彼女は今後も優しい投稿者さんのもと、素敵な先住猫さんたちに見守られながら、すくすく元気に成長していくことでしょう。

三毛柄の保護子猫・三毛ちゃんと先住猫さんたちの穏やかな交流を記録した動画には「三毛ちゃん可愛すぎです。回復してきて良かったね。むぎ君いつも見守ってくれて優しい。ハチさんうに君も側にいて心強いですね」等、彼らの関係を絶賛する声が相次いでいます。

たくさんの猫ちゃんを保護し、里親さんとのご縁を結んできたという動画投稿者さん。人気YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』では、保護猫活動の様子はもちろん、すくすく元気に成長中の三毛ちゃんの姿がご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。