子猫が初めておうちにやってきた時は、思わず後ずさっていた先住猫。そんなふたりが、3年経った頃にはまるで本当の兄妹のような関係を見せてくれたと絶賛されています。そちらの投稿は5万再生を突破。ふたりが仲良くなっていく光景を見た人からは、「仲良しになって嬉しいです」「優しい時間が流れているんですね」と、温かなコメントが送られています。

【動画：新入りの『小さな子猫』と先住猫→初めての出会いから『３年』が経つと…素敵なビフォーアフター】

はじめましての時は後ずさっていたまま君

Instagramアカウント『まま むむ』に投稿されたのは、先住猫と子猫が初めて出会った日の光景。その日、茶白猫のまま君のおうちに、新しい家族がやってきたそう。それは、キジトラ猫の子猫むむちゃん。むむちゃんはその頃から好奇心旺盛で、まだ慣れないおうちの中を楽しそうに探検していたといいます。

一方、まま君は見知らぬ相手にどこかそわそわした様子だったのだとか。むむちゃんがベッドの下から元気いっぱいに飛び出してくると、まま君は思わず後ずさっていたといいます。

「はじめまして」の時は少し距離があったふたりですが、その後一緒に過ごすうちに、ふたりはすぐにお互いのことを信頼するようになったといいます。

3年後には『本当の兄妹』のような関係に

そんな出会いから3年が経つと、まま君とむむちゃんはすっかり本当の兄妹のような関係に。むむちゃんがベッドの上でうとうとしていると、まま君はむむちゃんの頭を舐めて毛繕いをしてくれたといいます。

むむちゃんに丁寧に優しく毛繕いをしてあげるまま君の姿は、どこから見ても立派なお兄ちゃん。むむちゃんも、まま君の毛繕いが気持ちいいのか、目を細めてされるがままだったそう。そんな本当の兄妹のようなふたりの姿に胸が温かくなります。

一瞬で仲良くなったまま君とむむちゃん

初めて出会った日は、むむちゃんの元気に圧倒されていたまま君でしたが、ふたりが仲良くなるのは一瞬だったそう。むむちゃんがケージの中で過ごしていた頃は、毎日そばにやってきてむむちゃんのことを見守ってくれていたまま君。

むむちゃんも、ケージを解禁した時には自らまま君の隣にやってきてくつろぎ始めたのだとか。そんなまま君とむむちゃんの姿を見ていると、ふたりの絆が本物であることを感じます。

まま君とむむちゃんが初めて会った日の光景には、「とっても仲が良いですね」「ふたりとも可愛い」「いつまでも元気に健康に仲良くね」と、温かいコメントがいくつも寄せられることに。

Instagramアカウント『まま むむ』では、そんな仲良し兄妹のまま君とむむちゃんの幸せいっぱいの日々が綴られています。

まま君、むむちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「まま むむ」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。