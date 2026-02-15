２４日は優秀女性騎手賞に選出いただいたＮＡＲグランプリの表彰式に参列します。２年ぶりとなりますが、選出していただいたことはとても光栄です。あまり人前で話すことが得意ではないですが、トップジョッキーやトレーナーの方にお会いできる機会は滅多にありません。若手で活躍されている方もいらっしゃるので、示唆を受けられたらと思っています。

今日は８鞍に騎乗します。まずは６Ｒのパワークレオパトラを。前走は山（第２障害）を下りてから、いい脚で追い上げたのですがゴール寸前で止まり４着。それでも得意とはいえない重めの馬場で頑張ってくれて成長を感じます。今回は相手関係が少し緩和されるので、この馬のリズムで運んで好勝負に持ち込みたいです。

２Ｒのシラツユは近走なかなか結果が出ていないですが、今回のメンバーならチャンスがあっても。ゆったりした流れになりそうなのはプラスなので、一発狙って攻めていきたいです。

４Ｒのホクセイシンザンは前走、道中でしっかり刻んで息を入れられたことで快勝。変わり見を見せてくれました。変わらず状態はいいので、時計を要す馬場で息を入れていければ楽しみです。

前走が９着だった９Ｒのタアボモリウチ。得意とはいえない速い流れになり、追走にやや苦労しました。それでも着順ほど差はなかったですし、落ち着いた流れになれば巻き返しは可能です。

（ばんえい競馬所属騎手）

【騎乗馬】

２Ｒ・シラツユ Ｂ

３Ｒ・ツガルキンフジ Ｂ

４Ｒ・ホクセイシンザン Ｂ

５Ｒ・ライズビクトリー Ａ

６Ｒ・パワークレオパトラ Ａ

７Ｒ・イワキダイフク Ｂ

９Ｒ・タアボモリウチ Ｂ

１２Ｒ・ツカサマーチ Ａ

（本紙評価）