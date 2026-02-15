「怖くなり逃げた」時速100km超の“暴走車”とカーチェイス　信号無視で逃走…飲酒運転か　パトカー3台破損・警官負傷も　韓国

韓国の市街地で、暴走車とパトカーのカーチェイスが繰り広げられた。車は猛スピードで車列をすり抜け、信号無視をしながら20分にわたり逃走したが確保された。

この暴走でパトカーが複数台破損し、警察官に負傷者も出ている。ドライバーは免許取り消しレベルの飲酒をしていたという。

暴走車が信号無視…緊迫の追跡劇

韓国で1月28日午前1時過ぎに撮影されたのは、猛スピードで車列をすり抜けて信号無視をする“暴走車”とのカーチェイスだ。

通報を受けて駆けつけたパトカーが黒いSUVを発見。停止命令を出したが、時速100km以上のスピードで逃走した。

危険な車線変更で脇道に入ると、ハンドル操作を失ったのか、左右に車体を振りながら壁に接触してしまう。

止まるのかと思いきや、脇道を駆け抜けていく。

30代の男を確保…飲酒運転か

応援のパトカーが進路をふさぎ、運転席に近づくが、またもや逃走してしまう。

約20分もの間続いたカーチェイスだったが、最後はパトカー3台で取り囲み、“御用”となった。

車を運転していたのは30代の男。なぜパトカーから逃げたのか？

男は「警察が追いかけてきて怖くなり逃げた」と供述している。

地元の警察によると、男は当時免許取り消しレベルの飲酒運転だったという。このカーチェイスでパトカー3台が破損、警察官5人がけがをしている。

（「イット！」 2月9日放送より）