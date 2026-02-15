お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）矢作兼（54）が12日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。神尾楓珠（27）と平手友梨奈（24）の結婚を祝福した。

2人は双方のインスタグラムで結婚を電撃発表。連名の直筆署名入りの文書を投稿し「結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして1つの道となりました」とつづり、ツーショットも公開した。2人に主な共演歴はなく、交際報道もなかった。

矢作が「この写真が格好よすぎてさ」と切り出し、モノトーンで構成された神尾と平手のツーショットを絶賛。「すごいなこの写真。なんて格好いい写真なの」と続けると、小木が「一世風靡だね、これね。元はそうでしょ？」と一世風靡セピアの名前を出してイジった。

ツーショット時の神尾はオーバーサイズのスーツにノーネクタイの白シャツを合わせ、ズボンのポケットに両手を突っ込んでいた。

矢作は「立ち方はね、この立ち方は一世風靡セピアの立ち方だけど」と語った。

その後も2人はツーショット写真を絶賛。その上で小木は思わず「承認欲求の塊じゃないの？」とツッコミを入れた。