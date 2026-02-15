23歳“へそ出しルック”のザギトワに熱い視線…「なんて素敵なんだ！」　白い翼の天使に変身「神のごとく完璧だ」

天使に変身したザギトワに多くの反響が寄せられた(C)Getty Images

日本でも人気を博し、当時15歳だった2018年平昌五輪の女子フィギュアスケートで金メダルを獲得したアリーナ・ザギトワが、自身のインスタグラムで“変身”した姿を披露して注目を集めた。

【動画】「なんて美しいんだ」23歳ザギトワが変身した姿をチェック

現在23歳になったザギトワは、背中に白い翼をつけた“天使”になり切って撮影に挑んでいる様子を動画で公開。へそ出しルックで、ニットもショートパンツも白で統一されている。

この動画を見たファンからは「なんて美しいんだ」「なんて素敵なんだ！」「そのメイクのおかげで、彼女の若々しさが引き立ってとても美しい」「神のごとく完璧だ」「君は世界で一番綺麗で、一番最高だよ！！！」「私の天使！あなたは最高に美しい！」「この美しさが世界を救うだろう」と、絶賛する声が相次いだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]