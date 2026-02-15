石川県が生んだ偉大な実業家であり、近代日本の産業発展を牽引した巨人、畠山一清（1881-1971）。彼の情熱と誠実さに満ちた生涯と、多岐にわたる功績を浮き彫りにする特別展「能登の殿様、世界に挑む-畠山一清と国産ポンプ-」が、石川県金沢市の「金沢ふるさと偉人館」で開催されています。

技術者、実業家、文化人の顔を持つ畠山一清、その足跡をＭＲＯアーカイブ映像を交えて取材しました。

畠山一清は、明治14（1881）年、石川県金沢市長町で生まれました。極貧の生活を送る逆境にありながら、不屈の精神で学び続け、義兄の援助を受けて、東京帝国大学(現在の東京大学)機械工学科を首席で卒業しました。

彼がその知識と情熱を注いだのが、当時まだ輸入品に頼りきっていたうずまきポンプの国産化でした。ポンプ技術の権威であった井口在屋(いのくち・ありや)博士の理論を実用化すべく、博士と共に大正元(1912)年に「ゐのくち式機械設計事務所」を創設。これが、後に世界的なポンプメーカー「荏原製作所」へと発展する第一歩となりました。

彼の掲げた「熱と誠」という理念は、最高品質の製品を世に送り出すという固い決意の表れであり、日本のものづくり精神の原点とも言えるものです。

東京を救った「メイド・イン・ジャパン」の底力

畠山一清と彼が育てた国産ポンプの真価が世に示された決定的瞬間は、大正12(1923)年の関東大震災でした。壊滅的な被害を受けた東京で、水道網の復旧は市民の命を繋ぐ最優先課題でした。

壊滅的な被害を受けた東京で、水道網の復旧は市民の命を繋ぐ最優先課題。この時、東京市に納入されたばかりのポンプが、未曾有の混乱の中で稼働に成功。

不眠不休の応急工事を経て、驚異的な速さで通水を再開させ、国内外から絶大な賞賛を浴びました。かかった時間は1日〜1日半とも言われています。

数寄者「畠山即翁」美への探求心

産業界で頂点を極めた一清は、一方で日本の伝統文化、特に茶の湯の世界に深く傾倒し、「即翁（そくおう）」という号を持つ近代屈指の数寄者としてもその名を知られています。

※数寄者(すきしゃ・すきもの)・・・芸道をこよなく愛する人

三井物産の大物、益田孝（鈍翁）の導きにより茶の湯の道に入った畠山一清は、技術者ならではの探求心と審美眼で、美術品の蒐集に乗り出しました。

彼の蒐集は単なる趣味の域を超え、日本の美の精髄を後世に伝えようとする強い使命感に裏打ちされていました。

現在、荏原 畠山美術館が所有する美術品は、国宝6点、重要文化財33点にのぼります。

そのコレクションの中でも代表的なものの1つが国宝「離洛帖」。平安時代・書の達人・三蹟として歴史の教科書にも登場する藤原佐理の書状です。

書き出しが「謹言、離洛之後……（都を離れてから……）」で始まることに由来します。

佐理が大宰府の役人に任命されて現地へ向かう際、時の権力者であった摂政・藤原道隆に挨拶をせずに都を出発。その途中で失態に気づき、大慌てで甥の藤原誠信（道隆の従兄弟）に宛てて、「どうか道隆様にうまく取りなしてほしい」と懇願した手紙、つまり、おわび状です。

自由奔放でダイナミックな草書体で残されたこの書状は、後世の書家にも大きな影響を与えたと言われます。

利休が愛した名物茶碗「赤楽早船」

そして、「赤楽茶碗 銘 早船 楽長次郎作」。千利休が茶会の際に早船で取り寄せた逸話が残る茶碗です。

文化財の指定こそ受けていませんが、「長次郎七種」に数えられる赤楽茶碗としては、これが現存する唯一のものです。千利休の死後、蒲生氏郷、細川忠興、古田織部といった錚々たる大名たちがこの一碗を激しく欲しがったという逸話も、その価値の高さを物語っています。

貴重な美術品の中には、多くの人の目にふれることを「目垢(めあか)がつく」などといって表に出ないものもありますが、畠山一清の精神はその反対を行くものでした。

荏原 畠山美術館・水田至摩子学芸部長「畠山は、自らの印に、『即翁與衆徒愛玩(そくおうしゅうとあいがんす)』と刻みました。これは蒐集品を独占するのではなく、共に楽しむ精神という理念があり、昭和39(1964)年に畠山記念館(現在の荏原 畠山美術館)を開館しました。」

故郷・能登への恩返しと「能登の殿様」

世界を舞台に活躍する一方で、畠山一清の心には常に故郷への熱い想いが灯っていました。彼は生涯を通じて、生まれ育った石川県、特に自身のルーツである能登への支援を惜しみませんでした。

先祖は、能登国の守護で七尾城主だった畠山家の分家にあたり、旧・内浦町にある松波城主、能登畠山氏の流れを受け継いでいます。

ＭＲＯライブラリーには、昭和34(1959)年10月、畠山一清が七尾城まつりでかごに揺られて城山にのぼり、上杉謙信に滅ぼされた先祖を偲ぶ神事に参加、玉串をささげる映像が残されています。

昭和35(1960)年3月にも能登を訪れました。畠山一清を迎える町の人々は、畠山家の家紋である「〇に二」と描かれた旗をもって「能登の殿様」の凱旋を歓迎しています。

未来へ継承される「熱と誠」の精神

畠山一清が起業家・経営者として掲げた言葉「熱と誠」。与えられた仕事をただこなすのではなく、何事も創意工夫をする熱意と誠心誠意やり遂げるという意味が込められています。

荏原 畠山美術館・水田至摩子学芸部長「技術者として社会インフラを支え、経営者として手腕を発揮した実業家、故郷の歴史と文化を愛し、社会に還元した文化人として、『能登の殿様』の久しぶりの里帰りです。金沢市ふるさと偉人館の展示会を通じて畠山一清を知ってもらえれば」

公益社団法人・発明協会が主催する恩賜発明賞は、別名「畠山一清賞」と言われ、創意工夫を積み重ねた発明や意匠、科学技術の振興に尽くした人たちが表彰されています。

一清が掲げた「熱と誠」の精神は、今もなお、ものづくりを志す人たちの指針として輝き続けています。