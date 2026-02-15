ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が14日までにインスタグラムを更新。ショートパンツ姿を投稿した。

竹中アナは「おそようー 今日は頑張れ取材デイ 頑張るるるるるるるーーーー」とフォロワーへあいさつし、ミントグリーンのトップスにチェックのショートパンツ姿を投稿した。

竹中アナは斜めがけバッグのストラップを胸に食い込ませ、豊満な胸元を強調している。

また、次の投稿でも「おはよう 今日は司会のお仕事ーー ハッピーバレンタイン」と全身ショットをアップしている。

この投稿にフォロワーからは「マジ良い強調」「爆発しそうなくらいビックメロン」「超可愛いくて、若々しいボディ」とコメントが寄せられている。

広島県呉市出身の竹中アナは広島工大卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経て、15年4月からフリーアナウンサーに転向。17年10月にラジオ沖縄に入社した。15年には写真集「ASAKARA TOMOKA」を発売。また、昨年11月17日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）で、水着グラビアデビュー。自身のインスタグラムでふくよかな谷間を披露した“セクシー”白ビキニの写真を公開。「令和のスイカップ」の見出しが躍った。