気象予報士でフリーアナウンサーの根本美緒（47）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。事務所の新年会に参加したことを報告した。

根本は「事務所新年会 パート＜4＞三桂創立50周年。その50年を振り返るVTRをマネージャーが作ってくれていてみんなの若い頃が見られました」と自身の所属する、株式会社三桂の新年会に出席したことをつづった。

さらに「MC関口さんw#三桂#駒村多恵#根本美緒 50年の長い歴史の中でその中に入れて頂き有り難い限りです わたしも21年お世話になってますが、みんな家族みたいでほんと居心地のいい事務所です」とし、新年会の様子を写真で投稿した。

参加者の中には関口宏（82）、秋草学園短期大学学長、工学博士の北野大氏（83）らの姿が見られる。

根本さんは「お父さん達（関口さんと北野先生）に長生きしてもらって更なる10年20年盛り上げていきたいところです」と思いを記した。

この投稿にフォロワーからは「お父さん達も元気そうで良かったですね」「重鎮がいますね」「レジェンド健在ですね」とコメントが寄せられている。

関口は24年3月31日でTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）を卒業した。