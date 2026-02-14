2023年に第1子となる男の子を出産した手島優さん。母になった今だからこそ、「手島優」というキャラを貫くために頑張りすぎて傷ついていた30代の自分に、伝えたいことがあると言います。

41歳で初産も、助産師さんに「いきみ方」褒められ

2023年に41歳で第1子を出産した手島さん

── 2022年に結婚され、翌年にはSNSを通じて第1子の妊娠を報告されました。そのとき手島さんは41歳で、高齢出産とされる年齢でしたが、不安はなかったですか？

手島さん：不安だらけでした。私はありがたいことに自然妊娠で子どもを授かることができたのですが、それこそ奇跡だと思って、新たな命を授かったことの重みを感じました。ですが、そのときは41歳で子どもを産んでいる人が周りにいなくて。本当にいろいろ調べました。

── 調べることは大事ですが、それが不安につながることもありますよね。

手島さん：本当にそうでした。40歳を過ぎてからの出産について調べると、リスクに関することばかりが出てくるんですよね。しかも、そこで紹介されている症例も重めのものばかりで。だから、高齢出産の人に向けた検査をいろいろ受けましたし、産まれてきてくれるまでは不安のほうが大きかったです。

── 実際にお子さんが生まれたときは、なかなかのバタバタだったとか。

手島さん：予定日よりも20日も前に生まれたので、なんの準備もしていなくて。そのときは夜だったんですけど、体の異変を急に感じて。「これはどっち？いいほう？悪いほう？」と思って病院に電話をしたら、「すぐに来てください」と。それで病院に行ったら「もう破水しています」と言われて、そこから数時間後には息子を出産していました。

── 超安産だったんですね。

手島さん：私もですが、旦那も「ウソでしょ!?」と驚いていました。助産師さんからは「いきみ方がうまい」とほめてもらいました（笑）。

ただ、妊娠中はつらかったですね。これは年齢によるものなのか、個人差があるものなのかはわかりませんが、妊娠中はとんでもなく恥骨が痛くなったり、本当に何もできないくらいにお腹が痛くなっていたりしていました。とにかく体の節々が痛くて、手足もクリームパンのようにむくみでパンパンになっていて。ホルモンバランスの乱れがあったんでしょうけど、そのときは旦那に当たり散らしていました。今思うと、よく耐えてくれたなと思います（笑）。

── 子どもを産んでから2日後にYouTubeで出産報告をされていました。

手島さん：出産当日にも友達にLINEしてましたね（笑）。ただ、病院には「無痛分娩」でお願いしていたんですけど、私は初産だったので、そんなに麻酔を効かせることはできないと言われて。痛みがないと妊婦さんがいきむタイミングがわからなくなってしまうことがあるから、そうしているみたいなんですよね。だから実際はむちゃくちゃ痛くて。でも、私はもともと痛みに強いところがあったので、まだ我慢できる範囲の痛みだったし、バラエティ番組でむちゃぶりにも耐えてきた「こんなことで弱ってんじゃねえ！」という精神が出産のときにも生かされていたのかもしれません（笑）。

── 子どもは産んだ後こそ体力勝負と言われますが、実感することはありますか？

手島さん：昔は「子どもは若いうちに産んだほうがいい」と言われてましたよね。41歳という年齢で産んだ私からしたら「そんなのは別に関係ないし」と強がっていましたが、やっぱり年齢を重ねると体力の回復に時間がかかります。今うちの息子は2歳ですけど、公園で遊んでいるときに若いお母さんたちに会うと「やっぱり体力が違うよな」と思いますね。

ただ、逆によかったなと思うのは、息子は今2歳で「イヤイヤ期」を迎えているんですけど、周りに先輩ママがたくさんいるので、「そんなものだよね」とか「聞いていたやつだわ」と思うことができるというか。そういう精神的なメリットはたくさんあります。

まだ早い!? 息子が思春期を迎えたときが心配で…

どんなにあやしても我が子が泣き止まず、気持ちが落ち込むことも

── お子さんの子育てでこだわっていることはありますか？

手島さん：子どもの免疫力を高めたいと思って、いろいろとやっています。息子は風邪をひきやすいので、早めに免疫をつけさせねばと思い、ビタミンBが多めの食事を作るようにしています。あと、子どもが飲んでも大丈夫な液体のサプリメントがあるんですけど、そういうものを工夫して入れたりはしていますね。

── 息子さんは嫌がりませんか？

手島さん：気づいていないみたいです（笑）。パンケーキに入れることもありますし、お野菜を煮ていると甘くなってきたりするので、そういうところに隠して入れたりしているので。私は栄養士の免許を持っているので、食事のバランスと栄養にはこだわっていますね。

── 子育てをしていて楽しいのは、どんなことですか？

手島さん：とにかくかわいいです（笑）。旦那と出会う前は結婚願望もなければ、子どもを授かりたいと思ったこともなかったのに、実際にわが子を前にすると、こんなにも無条件でかわいいと思える幸せがあるんだなと思いました。それは子どもが生まれてから初めて感じたことで、息子の存在が私をすごく強くしてくれていると思います。だから、昔の私には「病んでる場合じゃないよ！」と言いたいです（笑）。今は新たな人生のスタートをきったような感じがしていて、息子は私に生きることの大切さを改めて気づかせてくれました。

── 逆に大変なことは？

手島さん：自分のペースで行動できなくなったことですね。周りにいる子持ちの友達から「何ごともスケジュールどおりにはいかないよ」とは聞いていましたが、本当にそうなんだなと。たとえば、子どもが風邪をひいてしまったら予定を変更するしかないし、親になるというのはそういうことなんだなと思いました。

でも、これから先にもっと大変なことがあるんでしょうね。息子が思春期になって「うるせえ、ババア」なんて言い出したら、私、どうなっちゃうんだろうなって（笑）。でも、今からそんなことを考えていてもしょうがないので、ときが来るのを待つしかないですけどね。

── 息子さんはまだ2歳ですが、その年齢から教育面でガチガチになる親御さんもいると思います。手島さんはどうですか？

手島さん：私もガチガチの教育ママになりそうで、自分でも怖いです（笑）。というのも、私のタレントイメージだと意外に思われるかもしれませんが、幼少期は毎日塾や習いごとに通っていて、両親に厳しく育てられてきたんですよね。だからといって、両親に押しつけられたということではなく、やっぱり自分が好きなものじゃないと続かないと思うので、そこは息子の意思を尊重したいと思います。でも、水泳は習わせたいかな。

── 手島さんも幼少期から習っていたんですよね。

手島さん：私はそれで体が強くなったので。でも、それも親のエゴですよね。もちろん、「ガチガチ」になるのはよくないと思うけど、やっぱり教養は必要だし、自分で考える力を持たないと人に迷惑をかける子になってしまいそうなので、そういう意味での教育は大切にしていきたいですね。

今だからこそ思う過去の自分へのメッセージ

過去の自分へ「こんな私でも明るい未来をちゃんと生きられているから大丈夫だよ」

── 30代のころはタレントとしてもプライベートの自分としても「なりたい自分になれていなかった」とのことでした。今はなりたい自分になれていますか？

手島さん：仕事では今でも「手島優」を求められますが、プライベートではなれていると思います。

── やはりありのままの自分を受け止めてくれる存在がいると心強いですね。

手島さん：本当にそう思います。昔は頑張りすぎていたけど、家族ができて力がスッと抜けたというか、「ありのままの自分って、こういうことなんだ」と思えるようになり、自分を好きになれました。

── 30代のころの自分にどういうメッセージを送ってあげたいですか？

手島さん：あのときは頑張らないといけなかったんだと思うんですけど、「1回、休もう」と言ってあげたいですね。あと私は自分のことを人任せにしすぎたので、「ちゃんと自分の芯を持ったほうがいいよ」と伝えたいです。

当時の私は「手島優」として結果を出すことにこだわりすぎていたんでしょうね。もちろん、仕事だから相手の要求に応えないといけないし、当時の自分は必死に頑張っていたと思いますが、本来の自分を置き去りにしていたのかなと思います。

──「仕事だから頑張らないといけない、我慢しないといけない」というのは、芸能界だけでなく一般社会でもあることだと思います。

手島さん：働くことは大変だけど、働かないと生きていけないですからね。だけど、それで自分を見失ってしまったら意味がないと思うので、今頑張りすぎている人とか、孤独を感じてしまっている人には「こんな私でも明るい未来をちゃんと生きられているから大丈夫だよ」と言ってあげたいです。

私自身もそうでしたが、自分を暗くさせているのは自分だったりするんですよね。視野を広げて違う角度からものごとを見てみると、明るい道が見えてきたりするので、明るい未来が来ることを信じて生き抜いてほしい。「手島優ごときが何を偉そうに」と思われるかもしれないけど、心からそう思っています。

取材・文：馬場英美 写真：手島優