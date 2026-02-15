レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。ぶりっ子ポーズを投稿した。

白のウエアにモコモコ帽子をかぶり「ぶりっ子ポーズしてって良く言って頂くので、写真上だけでもぶりっ子ぽくw」と数多くのパターンの“ぶりっ子”を披露した。

また、「plusの撮影の時の写真」と記し、透け感ある白のスカートで白い羽を使った撮影カットを公開し、スラリと伸びる脚線美も際立った。

ファンやフォロワーからも「天使の顔が美しい女神」「瞳が可愛い」「似合ってる」「エンジェル」「安定の超可愛い過ぎる」などのコメントが寄せられている。

花乃衣は大阪府出身。大学在学中にモデル活動を開始。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、水着や浴衣を含めてプライベートのファッションなども投稿している。自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」を含めて、昨年限りで卒業した。格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」は26年も継続して活動することが決定。趣味はドライブ。身長160センチ。血液型O。