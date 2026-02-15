【グレンデール（米アリゾナ州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースのキャンプは１４日、アリゾナ州グレンデールで行われた。

ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に臨む日本代表「侍ジャパン」に選ばれている大谷は打者の調整に励み、山本はキャッチボールや守備練習で汗を流した。

前日にブルペンで投球練習を行った大谷は、この日はバットを手にして打者の練習がメイン。実戦形式の打撃練習で打席に立ち、２０２４年に１１勝を挙げた右腕ストーンに対し、第１打席は初球にファウルの後は４球連続で見送って四球。第２打席はファウル、空振りで２ストライクとなり、３球目で見逃し三振となった。

昨季ワールドシリーズ（ＷＳ）で最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた山本は、侍ジャパン選出後では初めて取材に応じ、ＷＢＣに向けて「久しぶりに一緒にできるメンバーもいるし、最高のメンバーがそろったと思うので、すごく楽しみにしている」と語った。

昨季はＷＳで２連投するなど、１０月のポストシーズンはフル回転。疲労の蓄積が懸念される中でのＷＢＣ出場について、「（ＷＳからＷＢＣまで）４か月でいけるのか、多少、不安な要素としてはあったけど、（休養後に）いざ動いてみると、すごいコンディションも良かったし、いけるなと思った」と決断の理由を明かした。