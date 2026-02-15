シンクタンク・日本生産性本部が発表した「働く人の意識調査」の中で、「兼業・副業」「自己啓発」「転職への意向」が過去最低という結果が表れた。この背景には何があるのだろうか。

キャリアアップに興味ナシ？調査結果からみえる新たな“問題”

日本生産性本部 生産性研究センターの上席研究員・長田亮氏は、調査結果について次のように話す。

「自己啓発の低下や、もしくは転職の意向というところの減少は、正直少し意外だと感じていた。今後の自身の雇用に不安を感じるかという調査があり、不安感が今までと比べて減っている結果になっている。勤め先の業績に対する不安感が減少していることに伴い、雇用に対する不安感も減っているという形になっている」（長田亮氏、以下同）

雇用に対する不安感の減少。それが「兼業・副業」「自己啓発」「転職への意向」に与えるインパクトに、調査担当者も注目している。

「ここまで影響を受けるのかと、われわれとしても気になっているところだ。ネガティブな意味で転職をしなければいけない人が減っているのであれば良いことだが、転職・副業を考える余裕がないということであれば、それはそれで問題ではある。あるいは自分のスキルアップを考えるときに、自己啓発を含めてさまざまな成長をする機会が、もし時間的にないのであれば、どうにかしていかなければいけないと思っている」

この調査結果の背景について、ニュース番組『わたしとニュース』でハレバレンサーを務める、EVeMの滝川麻衣子氏は日本の労働市場が比較的安定している事から、「なんとか自分磨きをしないと厳しい労働市場を生き残れないといった切迫感が減っている」と指摘する。

その上で、「副業・兼業に対する関心が下がっている」ことは、ほかにも2つの要因が考えられると指摘する。

「1つは、副業のジャンルに関すること。『副業・兼業を行う気はない』と答える人が増え始めた2024年、AIの登場という世の中の大きな変化があった。例えばライティングや翻訳、デザインやコーディングなどは、副業で外出しすることが多いジャンルだった。これはほぼAIでかなり高いレベルで置き換わるようになっている。副業・兼業をする側としても、『AIでできるよね』というのがあるのではないかと思う」「ライティングなどは実際に仕事が減っているというデータもある」（滝川麻衣子氏、以下同）

副業ブームは終焉…月数万円の上乗せより推し活やNISA選ぶワケ

さらに「副業・兼業はコスパが悪いという問題もあると思う」と語る。

「副業・兼業は政府も歓迎します！といった2010年代の流れがあった。とはいえ、仕事が終わった後にある意味“残業”をして、残業手当も出ない中で仕事をしなければならない。そうやってどれだけ稼げるかというと、月に数十万円上乗せできる人は本当に一握りだと思う。もちろんお金が必要なのは山々だが、時間を削って、生活のクオリティを下げてまで数万円のために働くのかどうか。もっと幸福度を上げるために『推し活』などで、自分の幸せが確実に上がる方に投資する。NISAのような投資の選択肢も増えている。あくせく時間を削るより投資で資産を増やした方が良いという、時間の投資対効果の価値観の変化もあるのではないだろうか」

「雇用不安が高ければそんな事言っていられないが、本業で失業する危機感が下がっているのであれば、何によって今の幸福度を上げるかというところを、コスパよくやりたいという意識は働いているのではないか」

上司はツラいよ…マネジメント側が苦労する「熱量低い」労働者

こうした労働者の意識変化は、マネジメント側にとっては悩みのタネだという。

「もともと意欲高い人をマネジメントするのは簡単。そう難しい話ではない。マネジメント側が悩んでいるのは、働く意欲がそんなに高くない人のこと」

「仕事に人生をそこまでかけてなくて、ライフワークではなく、日々のライスワークとして給料をもらえるのなら、もっとプライベートに時間を使いたいし、一生懸命仕事をすることにそこまで価値を見出していないよっていう、熱量の低い人たちの方が圧倒的に大多数。この人たちをどうモチベートするか、やる気を引き出してより生産性高く働いてもらうかに苦戦している（マネジメント側の）方は非常に多い」

「上の世代の働き方をしたくないという20代の方は増えている。あなたほど一生懸命人生を仕事にかけたくないです、っていう人はやっぱり増えている。兼業副業であくせく働いて数万円上乗せするよりも、もっと人生を充実させる方法はあると考えているのではないか。」

またパーソル総合研究所の調査によると、「自分の成長を目的として行っている勤務先以外での学習や自己啓発」の調査で、「特に何も行っていない」と回答した人は日本が52.6％で世界18の国と地域の中で最も高かった。

この結果について、滝川氏は「雇用慣行の違いが大きい」と述べる。

「シビアな雇用の流動化が進んでいる国では、会社に入ろうとしたら『あなたはもう来なくていいです』ということが起きる。一方、日本はいきなりクビになることはないため、自分の市場価値を高めようとは思わない。インセンティブが働きづらいということが、（背景に）あると思う」

