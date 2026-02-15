もらったらうれしい「石川県のお土産」ランキング！ 2位「加賀茶ぷりん」を抑えた1位は？【2026年調査】
家で過ごす時間が愛おしく感じられるこの時期は、その土地ならではの豊かな味わいを添えて、日常を少しだけ特別に演出してみたくなります。贈る相手の喜ぶ顔を思い浮かべながら選びたい、多くの人に長く愛され続けている品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「石川県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：加賀茶ぷりん（雅風堂）／45票2位は、雅風堂の「加賀茶ぷりん」です。石川県を代表する銘茶「加賀棒茶」の香ばしさを生かしたぜいたくなスイーツ。滑らかな食感と、お茶の奥深い香りが口いっぱいに広がります。加賀百万石の城下町として育まれた豊かな茶文化を感じさせる逸品で、洗練されたパッケージも相まって贈り物として重宝されています。
回答者からは「お茶味のプリンというのが魅力的に感じたから」（20代女性／北海道）、「石川っぽさもあるし、美味しそうだから」（20代女性／大阪府）、「独特の風味のプリンが気になる」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：金かすてら（まめや金澤萬久）／61票1位に輝いたのは、まめや金澤萬久の「金かすてら」でした。金沢の伝統工芸である「金箔」をぜいたくに一枚貼りした、見た目にも華やかなお菓子です。しっとりと焼き上げられたカステラに、きらめく金箔が施された姿はまさに芸術品。金沢観光の記念やお祝い事のギフトとして、多くの支持を集める石川県ならではの名品です。
回答者からは「金沢らしい華やかさがあり、特別感のあるお土産として印象に残るからです」（30代女性／愛知県）、「石川県・金沢名産の金箔を贅沢に使ったカステラで、『金沢らしさ』が一目で伝わる見た目の豪華さが魅力」（20代男性／福井県）、「石川県らしさを感じさせてくれるお土産だからです」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
