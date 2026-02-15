京成電鉄（千葉県市川市）は１３日、成田空港の機能強化に伴う需要増に対応するため、成田スカイアクセス線の整備計画案を発表した。

空港周辺の単線区間の複線化と、新線（複々線）の整備により「線路容量を拡大することが必要との判断に至った」とし、検討に着手するとしている。

空港機能が強化されれば鉄道の需要も増加することが予想される。このため同社は初めて、成田スカイアクセス線の成田湯川駅―成田空港駅間の単線区間の複線化と、新鎌ヶ谷駅―印旛日本医大駅間の複々線化が「必要」との判断を明確に示した格好だ。整備した場合、運行本数の増加や、都心と成田空港間の所要時間の短縮といった効果が見込めるとしている。

ただ、実現には大規模な投資が必要で、国や県、成田国際空港会社（ＮＡＡ）などと費用分担などについて協議を進める方針だ。

一方、２０２８年度に運行を始める新型有料特急について、詳細は検討中としつつ、外観デザインの一部を公開した。最高速度は時速１６０キロとなる予定で、押上駅―空港第２ビル駅間の所要時間は、現行のアクセス特急の５０分台から、最速で３０分台前半に大幅短縮するという。